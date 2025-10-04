Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi bão số 10 Bualoi đổ bộ, người dân Thanh Hóa vẫn chưa hết kinh hãi khi nhớ lại khoảnh khắc cơn lốc ập đến lúc hàng nghìn người đang say giấc. Chỉ trong chốc lát, nhiều hộ kinh doanh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản rơi vào cảnh trắng tay.

Anh Tô Văn Thuyên (SN 1981, thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang) cho biết, tháng 9/2024, gia đình anh đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng một siêu thị mini tại trung tâm xã. Sau 1 năm, khi việc kinh doanh đang thuận lợi thì chỉ trong ít phút, giông lốc đã cuốn phăng tất cả.

Siêu thị mini giờ chỉ còn là bãi đất trống. Ảnh: Lê Dương

Trẻ con trong vùng ra tìm nhặt những đồ còn sót lại. Ảnh: Lê Dương

“Khu siêu thị rộng hàng nghìn mét vuông được dựng bằng khung sắt kiên cố, bao tường gạch, vậy mà chỉ một trận giông lốc đã cuốn sạch toàn bộ cơ ngơi. Đồ đạc, hàng hóa bay tứ tung, cuối cùng chỉ còn lại đống sắt vụn”, anh Thuyên xót xa.

Theo anh, toàn bộ số vốn đầu tư là do hai chị em vay mượn, nay mất sạch, gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Không chỉ các hộ kinh doanh, mà những gia đình nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia cầm cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Chưa kịp khắc phục thiệt hại sau bão Kajiki (bão số 5), bão Bualoi lại ập đến, cuốn bay khu đầm tôm rộng hơn 7.000m2 của gia đình ông Trần Văn Quân (SN 1972, xã Hoằng Thanh).

Toàn bộ khu đầm tôm nhà ông Quân bị bão tàn phá. Ảnh: Lê Dương

Ông Quân đang dọn dẹp những gì còn sót lại. Ảnh: Lê Dương

Các ao nuôi tôm bị phá hỏng hoàn toàn. Ảnh: Lê Dương

Ông Quân chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi tôm ở cửa biển xã Hoằng Thanh hơn 10 năm nay nhưng chưa bao giờ chịu thiệt hại nặng nề đến thế. Bão số 5 chỉ làm hỏng 2 ao, sau đó tôi phải vay mượn để khắc phục. Thế nhưng bão số 10 đã tàn phá toàn bộ 10 ao, gây thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Vay ngân hàng gần 3 tỷ đồng, giờ đầm tôm tan hoang, nợ chưa trả xong, tôi không biết xoay sở thế nào”.

Khoảng 10h ngày 30/9, sau nhiều ngày mưa lớn, nước sông Mã bất ngờ dâng cao, tràn bờ, nhấn chìm khu trang trại rộng hơn 3.000m2 nuôi hơn 20.000 con vịt của gia đình ông Nguyễn Văn Kiều (SN 1971, thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc).

Ông Kiều cho biết, gia đình ông đã chằng chống nhà cửa, chuồng trại và gia cố bờ đê, nhưng nước dâng quá nhanh. Chỉ trong 15 phút, nước ngập ngang người. Gia đình chỉ kịp cứu được 7.000 con, còn lại 13.000 con chết ngạt, nổi trắng cả khu. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng.

“Trước đó, vợ chồng tôi vay gần 1 tỷ đồng mở rộng quy mô, nợ vẫn chưa trả hết thì nay lại mất hết”, ông Kiều buồn bã.

Khu trang trại của gia đình ông Kiều bị ngập trắng xóa. Ảnh: Lê Dương

Ảnh hưởng của bão số 10 vừa qua gia đình ông Kiều thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Ảnh: Lê Dương

Hơn 13.000 con vịt chết do ngạt nước. Ảnh: Lê Dương

Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 đã làm hàng nghìn hecta hoa màu và hơn 1.700 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, 2 kho đông lạnh ngập hỏng 39 tấn cá; 62 thuyền, bè chìm hoặc hư hỏng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.