Bão tan, những trại gà vùng ven biển thuộc xóm 4, xã An Châu (Nghệ An) ngổn ngang. Trên mái, từng mảng tôn bay mất. Dưới nền, gà chết nằm la liệt, chất thành từng đống.

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Sỹ (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dung không còn nước mắt để khóc. Cả hai thẫn thờ khi tài sản gia đình ngập trong nước lũ đục ngầu. Bên đống gà thịt sắp xuất chuồng bị vứt bừa bộn sát cổng, anh Sỹ buồn bã: “Mất tất cả rồi. Hơn 1 tỷ đồng của gia đình tôi bay theo bão số 10”.

Chỉ vào ba dãy chuồng nuôi gà phía sau, giọng anh nghẹn đắng: “Trong đó còn hàng vạn con, chết từ hôm qua khi bão vào, chưa kịp thu dọn”.

Anh Nguyễn Hữu Sỹ bần thần bên hàng vạn con gà chết sau bão. Ảnh: Thanh Hải

Chúng tôi lặng lẽ theo anh, len vào những dãy chuồng. Trên nền đất ẩm ướt, gà chết nằm dày đặc. Kế bên là mấy tấn thức ăn chăn nuôi kê sát vách cũng bị ngập sâu trong nước lũ.

Theo hướng tay anh chỉ, vạch nước lũ in hằn trên bức tường ở cửa ra vào trại gà vẫn còn mờ, tính ra cao chừng 1m so với nền chuồng.

“Rạng sáng 29/9, nước bắt đầu vào các trại gà và sau đó dâng rất nhanh. Gia đình tôi không kịp làm gì. Nước dâng đến đâu, gà chết đến đó. Đứng nhìn dòng nước nhấn chìm đàn gà mà tôi bất lực”, anh Sỹ trải lòng.

Chị Nguyễn Thị Dung cũng sụt sùi: “Gà 500g là 10.000 con, gà thịt sắp xuất chuồng là 6.500 con, cùng mái che, thức ăn... Tổng cộng, vợ chồng tôi mất hơn 1 tỷ đồng”.

Anh Sỹ chỉ vào vạch nước lũ trên tường. Nước ngập cao như vậy thì đàn gà sao sống nổi.

“Cơn bão số 5 thiệt hại hơn 500 triệu đồng gồm mái che, gà giống và gà thịt. Gia đình vừa khắc phục xong thì nay lại bị tiếp”, chị chia sẻ.

Trời yên, biển lặng sau những ngày bão tràn qua. Nhưng ở vùng biển xã An Châu (Nghệ An), những ông chủ đầm tôm đứng ngồi không yên khi hàng loạt đầm tôm, được đầu tư cả tỷ đồng, giờ mất trắng. Họ bất lực nhìn bờ ao đổ sụp, máy móc ngổn ngang, con giống bị cuốn trôi...

Trong số đó có gia đình anh Phạm Đình Năm (43 tuổi, xóm 6, xã An Châu). Anh sở hữu 8 đầm tôm với 54 vạn con, cùng 1 máy phát, 20 máy bơm và hệ thống bờ bao. Tất cả bị bão số 10 đánh tan tành.

Anh Năm chua chát: “Ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Bây giờ tôi quá rối bời, không biết bắt đầu từ đâu”. Con số quá lớn, khi hậu quả của cơn bão số 5 để lại vẫn chưa khắc phục xong.

20 máy bơm và 1 máy phát điện ngâm chìm trong nước lũ. Sau hai cơn bão, anh Năm trắng tay. Ảnh: Thanh Hải

“Bão số 5 đợt trước thiệt hại 2 đầm tôm thịt sắp xuất bán, trị giá gần 500 triệu đồng. Một tháng hai trận bão thế này, tôi không chống chọi nổi. Bây giờ, tôi thành con nợ rồi, hơn 1 tỷ tiền vay ngân hàng”, anh tâm sự.

Anh Sỹ, anh Năm chỉ là hai trong số rất nhiều người chịu hậu quả nặng nề từ cơn bão số 10. Rất nhiều gia đình chưa biết bắt đầu từ đâu để khắc phục và tái sản xuất. Tuy nhiên, họ đang cố gắng gượng dậy, kiên cường để bắt đầu lại.

Sau bão, người dân xã An Châu bắt tay tu sửa nhà cửa, chuồng trại. Nghe tin gia đình anh Sỹ thiệt hại nặng, nhiều hộ dân và chủ nhà hàng quanh vùng đã đến mua gà giúp, phần nào chia sẻ khó khăn.