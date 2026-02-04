Ngày 4/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định đối tượng liên quan đến vụ ném đá gây mất an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

Thiếu niên ném đá gây vỡ tấm kính trên tàu Thống Nhất. Ảnh: A.X

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 3/2, tàu khách chạy tuyến Thống Nhất khi đến Km1661+700, khu vực ga Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) thì bị một người từ dưới đường ném đá gây vỡ ô cửa kính của toa tàu, ảnh hưởng đến an toàn vận hành đoàn tàu.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản, thu thập dữ liệu từ camera hành trình và camera nhà dân; đồng thời phối hợp với Công an xã Dầu Giây tổ chức truy xét đối tượng ném đá.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định người thực hiện hành vi ném đá là em Đ.N.P. (12 tuổi, ngụ xã Dầu Giây).

Cơ quan chức năng đã mời em P. cùng mẹ là bà Đ.T.M.N. đến trụ sở làm việc để làm rõ vụ việc. Tại đây, gia đình cam kết không để em P. tái phạm, đồng thời thực hiện bồi thường thiệt hại đối với tấm kính bị vỡ. Em P. cũng đã viết bản kiểm điểm về hành vi của mình.

Lực lượng chức năng làm việc với hai mẹ con bà N. liên quan đến vụ ném đá lên tàu. Ảnh: A.X

Cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và nhà trường để tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm tương tự, bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông đường sắt.