1. Con sông nào dài nhất châu Á?
-
Sông Hoàng Hà
0%
- Sông Dương Tử0%
- Sông Hằng0%Chính xác
Sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á, với chiều dài 6.300 km. Lưu vực sông trải rộng khoảng 3.200 km theo hướng tây - đông và hơn 1.000 km theo hướng bắc - nam. Sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng rồi đổ ra cửa biển, chảy qua hoặc tạo thành ranh giới giữa 10 tỉnh, khu vực. Hơn 3/4 chiều dài dòng chảy của sông đi qua vùng núi.
Sông Dương Tử có 8 phụ lưu chính. Trong đó, sông Xích Thủy là một phụ lưu quan trọng ở thượng nguồn sông Dương Tử, còn Hoàng Hà là sông dài thứ hai Trung Quốc.
2. Dòng sông này có tên gọi khác là gì?
-
Hoàng Phố
0%
- Đại Độ0%
- Trường Giang0%Chính xác
Sông Dương Tử còn có tên khác là Trường Giang. Cùng với Hoàng Hà, Trường Giang là một trong hai sông quan trọng nhất của Trung Quốc. Dòng sông này tạo nên vùng đồng bằng châu thổ sông Trường Giang rộng lớn, trù phú, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của kinh tế Trung Quốc.
3. Con sông này đổ ra đại dương nào?
-
Thái Bình Dương
0%
- Ấn Độ Dương0%
- Cả hai đáp án đều đúng0%Chính xác
Sông Dương Tử (Trường Giang) bắt nguồn từ phía Tây Trung Quốc, chảy về phía Đông, đổ ra Thái Bình Dương. Con sông này đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế Trung Quốc.
4. Con sông nào được gọi là “cái nôi của nền văn minh Trung Hoa”?
-
Sông Hoàng Hà
0%
- Sông Dương Tử0%
- Sông Amur0%Chính xác
Sông Hoàng Hà được mệnh danh là “cái nôi của nền văn minh Trung Hoa”. Con sông chảy qua miền bắc Trung Quốc và nổi tiếng với lượng phù sa màu vàng từ cao nguyên Hoàng Thổ, tạo nên màu nước đặc trưng. Qua các thời kỳ, những trận lũ của sông đã ảnh hưởng lớn đến sự hưng suy của các nền văn minh trong khu vực.
5. Con sông nào được xem là dài nhất thế giới theo quan điểm truyền thống?
-
Sông Amazon
0%
- Sông Nile0%
- Sông Mississippi0%Chính xác
Sông Nile dài khoảng 6.650 km, chảy qua 11 quốc gia ở châu Phi và từ lâu được coi là con sông dài nhất thế giới, dù một số nghiên cứu gần đây cho rằng Amazon có thể dài tương đương hoặc hơn.
6. Con sông nào có lưu lượng nước lớn nhất thế giới?
-
Sông Nile
0%
- Sông Amazon0%
- Sông Dương Tử0%Chính xác
Sông Amazon là con sông có lưu lượng nước lớn nhất thế giới và là “mạch sống” của rừng mưa Amazon. Lưu vực Amazon là nơi sinh sống của khoảng 40% đa dạng sinh học toàn cầu. Vào mùa mưa, con sông mở rộng và gây ngập trên diện rộng trong rừng.
Con sông này chảy qua Peru, Colombia và Brazil.
7. Con sông nào sâu nhất thế giới, có nơi sâu hơn 200 m?
-
Sông Amazon
0%
- Sông Congo0%
- Sông Paraná0%Chính xác
Sông Congo chảy qua trung tâm châu Phi và là con sông có lưu lượng nước lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Amazon. Đây cũng là con sông sâu nhất thế giới, có nơi sâu hơn 200 m. Sông đi qua rừng mưa và các khu vực hẻo lánh, là tuyến giao thông quan trọng cho hàng triệu người, đồng thời là nguồn thủy điện lớn.
-
