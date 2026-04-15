Chính xác

Sông Dương Tử là con sông dài nhất châu Á, với chiều dài 6.300 km. Lưu vực sông trải rộng khoảng 3.200 km theo hướng tây - đông và hơn 1.000 km theo hướng bắc - nam. Sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng rồi đổ ra cửa biển, chảy qua hoặc tạo thành ranh giới giữa 10 tỉnh, khu vực. Hơn 3/4 chiều dài dòng chảy của sông đi qua vùng núi.

Sông Dương Tử có 8 phụ lưu chính. Trong đó, sông Xích Thủy là một phụ lưu quan trọng ở thượng nguồn sông Dương Tử, còn Hoàng Hà là sông dài thứ hai Trung Quốc.