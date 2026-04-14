1. Người dân nước nào mua xe máy nhiều nhất Đông Nam Á?
Theo thống kê của Motorcycles Data, dẫn đầu về lượng xe máy tiêu thụ trong năm 2025 ở khu vực Đông Nam Á là Indonesia. Người dân nước này mua khoảng 6,5 triệu xe máy trong năm qua, tăng nhẹ 0,6% so với năm 2024.
Thị trường có doanh số xe máy lớn nhất này cũng tương ứng về quy mô dân số. Đây là quốc gia có dân số lớn nhất khu vực.
2. Đây cũng là nước mua ô tô nhiều nhất khu vực?
Indonesia cũng là thị trường lớn nhất Đông Nam Á về tiêu thụ xe ô tô mới. Cụ thể trong năm 2025, doanh số thị trường xe ô tô ở nước này đạt hơn 865.000 xe, giảm 3,7% so với năm 2024.
Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, Indonesia xuất khẩu hơn 78.000 xe ô tô các loại vào Việt Nam năm 2025, dẫn đầu về lượng xe xuất khẩu vào thị trường Việt.
3. Việt Nam mua xe máy nhiều thứ mấy ở Đông Nam Á?
Với khoảng 3,4 triệu chiếc bán ra trong năm 2025, Việt Nam xếp thứ hai Đông Nam Á và thứ tư thế giới về lượng tiêu thụ xe máy, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia.
Các vị trí tiếp theo trong nhóm thị trường tiêu thụ xe máy nhiều nhất ở Đông Nam Á là Philippines, Thái Lan và Malaysia với mức tăng trưởng lần lượt 0,7%, 9,8% và 3,5%. Trong đó, Malaysia có doanh số khoảng 610.000 xe, thấp nhất trong nhóm 5 thị trường lớn.
4. Tỷ lệ xe máy bán ra tại Việt Nam cao gấp mấy lần ô tô?
Tại Việt Nam, số lượng xe máy bán ra gấp gần 6 lần ô tô. Cụ thể, trong năm 2025, khoảng 3,4 triệu chiếc xe máy được bán ra tại Việt Nam, trong khi số lượng ô tô bán ra khoảng hơn 604.000 chiếc.
Trong khi đó, chỉ có Malaysia ghi nhận doanh số ô tô cao hơn xe máy trong năm 2025.
5. Quốc gia nào có tỷ lệ xe điện cao nhất thế giới?
Na Uy là quốc gia có tốc độ “điện hóa” ô tô nhanh nhất toàn cầu. Theo số liệu của Liên đoàn Đường bộ Na Uy (OFV), năm 2025, nước này tiêu thụ gần 180.000 ô tô mới, khoảng 96% là xe thuần điện. Trong khi năm 2011, tỷ lệ này chỉ là 1%, theo tổng hợp của Reuters.
