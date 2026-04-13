1. Thành phố nào đắt đỏ nhất Việt Nam?
TPHCM
- Hà Nội0%
- Đà Nẵng
Hà Nội là địa phương có mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2025, dựa vào chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI), do Cục Thống kê công bố.
Trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2025.
11 nhóm hàng dịch vụ được xem xét, bao gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón và giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông; bưu chính viễn thông; giáo dục; văn hóa, giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác.
Năm 2023-2024, Hà Nội cũng đứng đầu về độ đắt đỏ.
2. TPHCM đứng thứ mấy cả nước về mức độ đắt đỏ?
Thứ 2
- Thứ 30%
- Thứ 4
TPHCM đứng thứ tư với chỉ số SCOLI năm 2025 đạt 97,96%. Đây là trung tâm kinh tế lớn, có tốc độ đô thị hóa cao, dân số đông và nhu cầu tiêu dùng đa dạng, góp phần duy trì mặt bằng giá ở mức cao.
Tuy nhiên, nhờ hệ thống phân phối hiện đại, nguồn cung hàng hóa dồi dào và mức độ cạnh tranh lớn, mặt bằng giá bình quân tại TPHCM vẫn thấp hơn Hà Nội.
Một số nhóm hàng có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội gồm: Thiết bị và đồ dùng gia đình đạt 93,66%; may mặc, mũ nón và giày dép đạt 94,33%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng đạt 97,23%.
3. TP Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về độ đắt đỏ?
Thứ 2
- Thứ 30%
- Thứ 5
Đà Nẵng đứng thứ 5 cả nước với chỉ số SCOLI năm 2025 đạt 97,89%. Là trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ lớn của khu vực miền Trung, thành phố có lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.
Dù du lịch, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh và thu hút đông khách, mặt bằng giá của Đà Nẵng vẫn thấp hơn Hà Nội nhờ nguồn cung ổn định và chi phí sinh hoạt thấp hơn.
Một số nhóm hàng có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội gồm: Giáo dục đạt 91,79%; thuốc và dịch vụ y tế đạt 95,87%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống đạt 98,47%.
4. Tỉnh nào có mức độ đắt đỏ vượt 3 thành phố trực thuộc Trung ương là TPHCM và Đà Nẵng, Hải Phòng?
Quảng Ninh
- Khánh Hòa0%
- Hà Tĩnh
Quảng Ninh đứng thứ 2 cả nước với chỉ số SCOLI bằng 98,56% so với Hà Nội. Địa phương này có lợi thế phát triển kinh tế tổng hợp với các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch, trong đó nổi bật là trung tâm du lịch lớn gắn với Vịnh Hạ Long.
Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng và mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, nhờ nguồn cung hàng hóa, dịch vụ ổn định cùng chi phí sinh hoạt và vận chuyển hợp lý, mặt bằng giá của Quảng Ninh vẫn thấp hơn Hà Nội.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, một số nhóm tại Quảng Ninh có mức giá bình quân thấp hơn Hà Nội, gồm: May mặc, mũ nón và giày dép đạt 89,62%; văn hóa, giải trí và du lịch đạt 93,93%; giao thông đạt 95,11%.
Ở chiều ngược lại, có 3 nhóm hàng có chỉ số giá bình quân cao hơn Hà Nội, gồm: Thuốc và dịch vụ y tế đạt 106,96%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng đạt 104,61%; đồ uống và thuốc lá đạt 103,83%.
5. Phương án nào sau đây đúng về xếp hạng mức độ đắt đỏ ở các thành phố lớn?
Hà Nội - Hải Phòng - TPHCM - Đà Nẵng
- Hà Nội - TPHCM - Đà Nẵng - Hải Phòng0%
- Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - TPHCM
Xếp hạng mức độ đắt đỏ ở các thành phố lớn năm 2025 như sau: Hà Nội - Hải Phòng - TPHCM - Đà Nẵng. Trong đó, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2025.
Quảng Ninh đứng thứ hai với chỉ số SCOLI bằng 98,56% Hà Nội.
Đứng thứ ba là Hải Phòng với chỉ số SCOLI bằng 98,43% Hà Nội.
TPHCM đứng thứ tư với chỉ số SCOLI năm 2025 bằng 97,96%.
Đà Nẵng đứng thứ năm cả nước với chỉ số SCOLI năm 2025 bằng 97,89%
