Chính xác

Hà Nội là địa phương có mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2025, dựa vào chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI), do Cục Thống kê công bố.

11 nhóm hàng dịch vụ được xem xét, bao gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón và giày dép; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; giao thông; bưu chính viễn thông; giáo dục; văn hóa, giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác.

Năm 2023-2024, Hà Nội cũng đứng đầu về độ đắt đỏ.