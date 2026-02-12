Khi tiền gửi không chỉ là lãi suất

Không chỉ có những đại gia "tay hòm chìa khóa" với những khoản tiền tỷ, mà rất nhiều bạn trẻ, nhân viên văn phòng hay các cô chú tiểu thương cũng hào hứng tham gia.

Lý do nằm ở chương trình "Tiết kiệm Tỷ Phú" của HDBank - một chiến dịch đang làm thay đổi hoàn toàn định nghĩa về việc gửi tiền tiết kiệm. Nếu như trước đây, người ta gửi tiền chỉ quan tâm đến lãi suất phần trăm mỗi năm, thì nay, mỗi cuốn sổ tiết kiệm còn được coi như một "mã số may mắn".

Chị Lan Anh (28 tuổi, nhân viên marketing tại Hà Nội) vừa hoàn tất thủ tục mở sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, chia sẻ: "Mình vừa nhận thưởng Tết, thay vì mua sắm hết, mình gửi vào HDBank. Lãi suất ổn định là một chuyện, nhưng quan trọng là với số tiền này, mình có mã dự thưởng để tham gia quay số trúng giải Tỷ phú. Cảm giác vừa giữ được tiền, vừa có cơ hội đổi đời ngay đầu năm rất thú vị".

Phá bỏ rào cản: "Tích tiểu" cũng có thể thành "Đại phú"

Điểm hấp dẫn nhất khiến chương trình này tạo thành "làn sóng" mạnh mẽ chính là cơ chế tham gia cực kỳ linh hoạt. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng phải có tài sản cực lớn mới có thể mơ đến việc trúng giải tỷ đồng. Tuy nhiên, chương trình Tiết kiệm Tỷ Phú đã thực hiện một cuộc "cách mạng" về tư duy: Chia nhỏ cơ hội cho tất cả mọi người.

Đây là một chiến lược đầy nhân văn của HDBank, giúp bất kỳ ai, dù là sinh viên mới ra trường với khoản tiết kiệm đầu tay hay người về hưu với tiền mừng thọ của con cháu, đều có quyền hy vọng vào một vận may "đổi vận".

Người Việt vốn có truyền thống đi chùa cầu may, mua vàng ngày vía Thần Tài với hy vọng một năm mới sung túc. Chương trình Tiết kiệm Tỷ Phú đã đánh trúng vào tâm lý "xin lộc đầu xuân" này nhưng bằng một phương thức khoa học và đảm bảo hơn.

"Năm nay tôi không mua nhiều vé số nữa, tôi dồn tiền mở sổ tiết kiệm. Tiền vẫn còn đó, lãi vẫn nhận đều, mà lại còn có cơ hội trúng giải Tỷ phú của HDBank. Đây mới là cách 'thử vận may' của người hiện đại", ông Hùng (65 tuổi, TP.HCM) cho biết.

Giá trị kép: An toàn tài chính và Cơ hội bứt phá

Trong một nền kinh tế còn nhiều biến số, việc chọn một ngân hàng uy tín như HDBank để gửi gắm niềm tin là một quyết định sáng suốt. Khách hàng nhận được "giá trị kép":

- Sự an toàn tuyệt đối: Tiền gửi được bảo đảm, sinh lời ổn định theo thời gian.

- Cơ hội bứt phá: Giải thưởng Tỷ phú có thể giúp khách hàng hiện thực hóa những giấc mơ lớn như mua nhà, mua xe hay khởi nghiệp mà nếu chỉ dựa vào lương thưởng bình thường thì phải mất hàng chục năm tích lũy.

Cách tham gia chương trình đơn giản, từ nay đến ngày 28/02/2026, chỉ cần gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng tại quầy hoặc trên App HDBank/ Đi HDBank, khách hàng đã được nhận mã số dự thưởng tương ứng với số tiền gửi. Khách hàng mới được cộng thêm mã dự thưởng, gửi càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn.

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng mã số dự thưởng, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn. Đến nay, chương trình đã tổ chức ba buổi livestream quay số may mắn trên Fanpage HDBank và ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi từ khách hàng trên cả nước. 240 Khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Trong đó, 3 Khách hàng đã sở hữu xe SH 150i. Chỉ còn 1 Đợt quay số đặc biệt cuối cùng, dự kiến diễn ra vào ngày 12/3/2026 – sẽ quyết định ai sẽ là chủ nhân của sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng.

Giải thưởng của đợt quay số đặc biệt bao gồm:

- Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng

- 1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng

- 3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch

- 5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side

- 10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch

- 30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng

- 50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Tăng lãi suất, tặng thêm vàng cho Tiết kiệm Tỷ Phú thêm rộn ràng

Chào năm mới với lộc xuân ý nghĩa, từ ngày 07/02/2026 đến 28/02/2026, HDBank tiếp tục tung gói ưu đãi khai xuân như một lời chúc "Đắc tài đắc lộc", mở ra năm Bính Ngọ thịnh vượng và may mắn dành cho khách hàng.

Theo đó, người gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1%/năm, nhận tiền mặt lì xì tới 1.680.000 đồng (áp dụng khi gửi tiết kiệm online từ 17 - 27/02 và tại quầy từ 23 - 27/02/2026). Đặc biệt, duy nhất ngày vía Thần Tài ngày 26/2, khách hàng có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online.

Khi gửi tiết kiệm tại HDBank, khách hàng còn được cộng điểm khách hàng thân thiết (Skypoint) để đổi phần quà hấp dẫn.

Lãi tăng, quà trao và vàng lấy vía, HDBank đang mang đến khởi đầu tài lộc cho khách hàng.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng cũng là thời điểm vàng để lập kế hoạch tài chính cho cả năm. Những tờ biên lai gửi tiền hay những thông báo mở sổ online thành công trên ứng dụng HDBank đang trở thành món quà tự thưởng phổ biến nhất mùa xuân này.

