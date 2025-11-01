“Thằng bé bảo muốn ‘rèn luyện sức mạnh của lưỡi’ rồi nuốt luôn hạt đậu vàng 10g tôi vừa mua”, chị Kỷ (sống tại TP Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) chia sẻ với phóng viên về câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra trong gia đình mình vào ngày 27/10.

Chị kể, ngày 17/10, chị đặt mua trực tuyến một hạt đậu vàng nặng 10g với giá hơn 10.000 tệ (hơn 37 triệu đồng). Đến ngày 22/10 nhận được hàng, cậu con trai 11 tuổi của chị mang món đồ vào phòng nghịch ngợm.

“Lúc đó tôi đang giặt đồ ngoài ban công thì thằng bé chạy tới hét lớn: ‘Mẹ ơi mau vào đây, con sắp chết rồi, con nuốt vàng rồi!’”.

Hạt đậu vàng cậu con trai nuốt vào bụng. Ảnh: QQ

Ban đầu, chị Kỷ tưởng con đùa. Nhưng khi chắc chắn cậu bé đã nuốt thật, chị khóc dở mếu dở. “Trước đây cháu gái tôi từng nuốt đồng xu, đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói không sao, chờ đi ngoài là được. Tôi cũng tra thông tin trên mạng, thấy nhiều người nói nuốt vàng cũng sẽ thải ra ngoài, nên tôi không quá lo lắng”.

Chị còn đùa với con: “Mỗi ngày tôi đều nhắc nó không được đi ngoài ở ngoài đường, vì ‘thứ đó’ đó hơi đắt tiền”. Thế nhưng sau 5 ngày, chị đã 2 lần kiểm tra phân mà vẫn không thấy “hạt vàng” đâu. Lo lắng tăng lên, ngày 26/10 chị quyết định đưa con đến bệnh viện, thông tin từ QQ.

Hồ sơ khám bệnh ghi rõ: bệnh nhi nuốt khoảng 10g vàng cách đây 5 ngày, đã đi ngoài 2 lần nhưng chưa thấy dị vật, hiện chưa có triệu chứng đau bụng, nôn ói. Kết quả chẩn đoán cho thấy trong dạ dày có dị vật.

May mắn, chỉ đến chiều cùng ngày, cậu bé đã “trả lại” được hạt đậu vàng.

Chị Kỷ chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút hơn 500.000 lượt theo dõi. Chị nhắn nhủ các bậc phụ huynh: “Hãy cất giữ cẩn thận đồ quý giá trong nhà, đừng để bọn trẻ nhìn thấy, kẻo lại xảy ra chuyện dở khóc dở cười như thế này”.

Câu chuyện nhận về nhiều bình luận của cộng đồng mạng: “Cậu bé thật nhanh nhẹn và bản lĩnh, may mà cậu ấy nói với mẹ ngay”; “cách xử lý của người mẹ thật bình tĩnh”.