Theo thông tin từ trang Đường dây nóng cảnh sát - dân chúng Thượng Hải, sự việc xảy ra vào ngày 21/10. Nữ sinh viên họ Gu (Thượng Hải, Trung Quốc) về giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Khi thấy một chiếc hộp cũ đặt ở góc phòng, tưởng chỉ là vật bỏ đi nên Gu đã tiện tay cho vào túi rác.

Ảnh: Shanghai Citizen Express

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi buổi tối, người mẹ phát hiện chiếc hộp quý biến mất. Bà hốt hoảng nói rằng bên trong có ngăn bí mật cất giữ toàn bộ vàng trang sức, ngọc thạch và thỏi vàng với tổng giá trị lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,84 tỷ đồng).

Cả hai mẹ con tức tốc chạy xuống khu vực thu gom rác của khu dân cư, nhưng tất cả thùng rác đã bị xe rác đưa đi. Không còn cách nào khác, hai người liền tới đồn công an trình báo.

Nhận được tin, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Họ trích xuất camera an ninh xung quanh khu dân cư và khu xử lý rác, đồng thời lần theo tuyến thu gom.

Sau vài giờ truy tìm, cảnh sát phát hiện một nhân viên vệ sinh trong khu vực đã tình cờ nhặt được chiếc hộp có trọng lượng bất thường. Khi mở ra kiểm tra, người này phát hiện bên trong có nhiều vàng nên giữ lại để nộp cho cơ quan chức năng.

Ảnh: Shanghai Citizen Express

Nhờ phản ứng nhanh của cảnh sát và sự trung thực của nhân viên vệ sinh, chỉ sau khoảng 4 tiếng, toàn bộ số vàng đã được trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân.

Quá xúc động, người mẹ và con gái đã mang tới đồn công an một tấm biểu ngữ cảm ơn với dòng chữ: “Phá án thần tốc, giải nỗi lo dân, mất rồi lại được, cảm tạ ân tình của các cán bộ”.

Ngay sau đó, giới chức địa phương cũng khuyến cáo người dân rằng, khi dọn dẹp hoặc vứt bỏ đồ cũ, đặc biệt là những vật có hình dáng hộp, rương, túi hoặc đồ lâu năm không mở, cần kiểm tra kỹ bên trong để tránh những thiệt hại không đáng có.