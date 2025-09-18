Sau khi thỏi vàng hơn 2kg rơi trên đường Shuibei 2 (quận Luohu, Thâm Quyến) được cảnh sát trao trả cho chủ nhân, danh tính người nhặt được món đồ giá trị này lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.

Nam shipper 17 tuổi - Xiao Xie. Ảnh: HK01

Theo truyền thông địa phương, chiều 13/9, trên đường đi giao hàng về, Xiao Xie – nhân viên Công ty Thương mại Shuibei Baoshu – bất ngờ phát hiện một thỏi vàng lớn nằm dưới đất.

"Tôi lập tức nhặt nó lên và giao cho một sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đó", chàng trai trẻ 17 tuổi chia sẻ, đồng thời cho biết bản thân chỉ nghĩ rằng người làm mất thỏi vàng lớn như vậy chắc hẳn đang rất lo lắng.

Quản lý nơi Xiao Xie làm việc cho biết dù trẻ tuổi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng anh là một nhân viên rất trách nhiệm và luôn giao hàng cho khách đúng hẹn.

"Làm được một việc tốt như vậy chắc hẳn Xiao Xie sẽ thấy rất tự hào. Ban lãnh đạo công ty chúng tôi cũng sẽ sớm tuyên dương và khen thưởng cậu ấy", quản lý của Shuibei Baoshu cho biết.

Được biết, sau khi nhận lại thỏi vàng bị thất lạc, người chủ đã rất biết ơn và đề nghị tặng Xiao Xie 1 phong bao lì xì nhỏ khoảng 1.000 NDT (3,7 triệu đồng) song chàng shipper 17 tuổi tế nhị từ chối.

Thỏi vàng nặng hơn 2kg Xiao Xie nhặt được. Ảnh: HK01

Chia sẻ với các phóng viên, Xiao Xie cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thỏi vàng lớn như vậy nên rất vui và tự hào vì giúp được người mất. Cũng có thể coi đây là duyên lành giữa chúng tôi".

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra thường nhật trên đường Shuibei 2, sĩ quan cảnh sát Hou Guodong bất ngờ được Xiao Xie chạy đến giao nộp một thỏi vàng lớn.

Xiao Xie (áo đen) giao nộp thỏi vàng cho sĩ quan Hou Guodong ngay sau khi nhặt được. Ảnh: HK01

Ngay lập tức, sĩ quan Hou Guodong lập biên bản xác nhận và liên lạc với đồng nghiệp để hỗ trợ tra soát qua hệ thống camera an ninh quanh khu vực. Đồng thời, cảnh sát phát thông báo tìm chủ sở hữu qua loa phát thanh ngoài đường và trong các trung tâm giao dịch vàng.

Không lâu sau, một người đàn ông tìm đến cảnh sát và tự nhận là chủ nhân thỏi vàng, ước tính trị giá gần 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu hóa đơn, chứng từ mua bán mà người đàn ông cung cấp và hình ảnh trích xuất từ camera, cảnh sát xác nhận đây chính là chủ sở hữu hợp pháp của thỏi vàng.

Người này cho biết do sơ suất trong quá trình vận chuyển nên thỏi vàng đã bị rơi trên đường.

Shuibei được mệnh danh là “thủ phủ vàng” của Trung Quốc. Ảnh: HK01

Shuibei được mệnh danh là “thủ phủ vàng” của Trung Quốc. Đây là nơi tập trung các sàn giao dịch, trung tâm chế tác và buôn bán vàng, trang sức lớn nhất cả nước. Theo thống kê, khoảng 70–80% giao dịch vàng và trang sức ở Trung Quốc đều luân chuyển qua Shuibei.

Không chỉ là chợ đầu mối vàng, khu vực này còn quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp, nhà máy chế tác và thương hiệu lớn trong ngành kim hoàn. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ, Shuibei trở thành biểu tượng của Thâm Quyến trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, thu hút khách hàng và doanh nhân khắp Trung Quốc cũng như quốc tế.