Chiều 24/2, lãnh đạo UBND phường An Hải cho biết, Công an phường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng khẩn trương truy xét và bắt giữ nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông N.C.T. (42 tuổi) tử vong với nhiều vết thương trong nhà riêng trên đường Nguyễn Thiện Kế, phường An Hải, nên trình báo cơ quan chức năng.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Đ.C

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, truy xét nghi phạm.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nghi phạm N.T.B. (19 tuổi; là con trai của ông T.) đã rời khỏi nhà. Tại khu vực bên hông căn nhà, cơ quan chức năng phát hiện chiếc chày và chiếc búa được cho là hung khí gây án.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.