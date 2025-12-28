Theo Trung tá Vũ Quang Nam, Trưởng Công an xã Hoài Đức, từ khi chính thức đi vào hoạt động ngày 1/7/2025, đơn vị đã xác định công tác rà soát, thanh lọc đối tượng truy nã là nhiệm vụ trọng tâm.

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Tổ Phòng chống tội phạm được giao rà soát các đối tượng truy nã trên địa bàn và khu vực lân cận. Qua tra cứu hồ sơ, lực lượng chức năng phát hiện Trần Thanh Bình (SN 1967, trú phường Thanh Lương) bị Công an quận Hai Bà Trưng (cũ) truy nã từ năm 1987 về tội giết người.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án gần như không còn gì ngoài lệnh truy nã đã cũ. Quá trình xác minh cho thấy một người tên Trần Thanh Bình đang sinh sống tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng truy nã, dù thông tin nhân thân không hoàn toàn giống trong hồ sơ.

Việc xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Người đàn ông này sống khép kín tại buôn Ea Tuk, ít giao du, khu vực thưa dân nên gần như không thu thập được thông tin từ người xung quanh.

Theo hồ sơ căn cước, Bình khai sinh năm 1964, trú tại Thanh Trì, Hà Nội. “Không ảnh, không hồ sơ, nhiều lúc như mò kim đáy bể, nhưng đã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến cùng”, Trung tá Lê Đức Hùng, Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Hoài Đức chia sẻ.

Đầu tháng 10/2025, Công an xã Hoài Đức quyết định “đánh cược” một phen, phối hợp với công an địa phương mời Bình về trụ sở làm việc với lý do xác minh nghi vấn liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng. Trước phản ứng hoảng hốt của vợ con Bình, tổ công tác trấn an rằng đây chỉ là bước xác minh thông tin, nếu không liên quan sẽ được trở về.

Cùng thời điểm đó, hồ sơ căn cước của Bình được gửi gấp ra Hà Nội để đối chiếu vân tay. Cả đêm chờ đợi trong căng thẳng trôi qua. Đến sáng hôm sau, kết quả xác định vân tay trùng khớp, khẳng định người đàn ông đang sinh sống tại Đắk Lắk chính là đối tượng bị truy nã từ năm 1987. Trước các chứng cứ, Bình không còn khả năng chối cãi và thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do mâu thuẫn và từng bị hành hung trước đó, vào tối năm 1987, Bình đã dùng thanh sắt đánh ông Q. gần nhà. Nạn nhân tử vong sau hai ngày được đưa đi cấp cứu. Sau gây án, Bình bỏ trốn vào Đắk Lắk, sinh sống nhiều năm, kết hôn vào năm 2005, đồng thời tự thay đổi năm sinh và thông tin nhân thân để lẩn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Chia sẻ về thời điểm bắt giữ, Tổ trưởng Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Hoài Đức cho biết, trước cái níu tay của người vợ và những giọt nước mắt của hai đứa con, các cán bộ chỉ nhẹ nhàng nói: “Mời anh lên trụ sở công an để xác minh một số vấn đề”.

Để tránh xáo trộn cuộc sống gia đình, khi bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người sau 38 năm lẩn trốn, Công an xã Hoài Đức đã quyết định không còng tay.

Trong quá trình di lý, lo ngại đối tượng có thể suy sụp tâm lý, tổ công tác tiếp tục áp dụng biện pháp mềm dẻo, không sử dụng còng tay và bố trí chỗ ngồi riêng cho Bình trên máy bay.

Về Hà Nội, sau những lời động viên của cán bộ công an, Bình bày tỏ sự ăn năn, cho biết sẽ chấp hành pháp luật, cải tạo tốt và mong gia đình không chối bỏ mình.

Sau đó, Trần Thanh Bình được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.