Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy quy mô lớn, liên quan đến các địa bàn TPHCM, Tây Ninh và Đồng Nai.

Trước đó, vào tháng 12/2025, khi triệt phá một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ, đơn vị đã lần theo dấu vết, xác lập chuyên án để đấu tranh với Trần Thị Hương Trang (SN 1991, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) – "đại lý" cung cấp ma túy cho nhóm trên.

Trần Thị Hương Trang và người tình Trần Thanh Hải khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Cuối tháng 1/2026, các tổ công tác đồng loạt ra quân, bắt giữ Trang và người tình là Trần Thanh Hải khi cả hai đang mua bán ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng ban chuyên án đã truy xét tại TPHCM và Tây Ninh. 34 đối tượng liên quan đến cặp đôi Trang - Hải lần lượt sa lưới.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, 100% đối tượng bị bắt giữ (36 người) đều dương tính với ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ đều dương tính với ma túy. Ảnh: CA

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã làm rõ cấu trúc của đường dây này gồm 3 cấp: Từ đối tượng cung cấp nguồn hàng, qua các đầu nậu trung gian, đến nhóm bán lẻ và người sử dụng. Qua đó, chân dung "ông trùm" thực sự đứng sau toàn bộ đường dây dần lộ diện.

Đối tượng cung cấp ma túy cho toàn bộ hệ thống này được xác định là Hoàng Phi Long (SN 1998, ngụ xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai), từng có tiền án về tội giết người và đang bị Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Hoàng Phi Long. Ảnh: CA

Công an tống đạt lệnh bắt giữ các đối tượng. Ảnh: CA

Ngoài Long, đường dây này còn quy tụ 3 đối tượng có tiền án về mua bán ma túy, trong đó 1 đối tượng có tới 4 tiền án.

Công an lấy lời khai của 1 đối tượng trong đường dây. Ảnh: CA

Ban chuyên án đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để truy xét các mắt xích còn lại.