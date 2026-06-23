MS 2026.164

Nợ nần, bệnh tật bủa vây

Nằm trên giường bệnh, đón từng đợt hóa chất truyền vào cơ thể, chị Bùi Thị Mơ (SN 1978, trú xóm 6, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình) vẫn đau đáu hướng về đứa con út mới 6 tuổi đang phải gửi người thân chăm sóc ở quê nhà. Những cơn đau đớn, sốt triền miên vì bệnh tật tưởng như quật ngã chị, nhưng vẫn không thể dập tắt khát vọng được sống, được trở về bên con nhỏ của người mẹ nghèo.

Đang điều trị u tuyến giáp, chị Bùi Thị Mơ sốc khi biết mình mang thêm bệnh ung thư máu

Cuộc đời chị Mơ gắn liền với những tháng ngày lam lũ. Năm 2020, với hy vọng thoát nghèo, vợ chồng chị thế chấp ngôi nhà đang ở để vay ngân hàng 400 triệu đồng đầu tư làm đầm thủy sản.

Thế nhưng thiên tai, dịch bệnh liên tiếp ập đến khiến việc đầu tư bị thua lỗ nặng. Toàn bộ vốn liếng mất trắng, vợ chồng chị gánh khoản nợ lớn đến tận bây giờ vẫn chưa trả được đồng tiền gốc nào.

Nợ nần đang chồng chất thì biến cố bệnh tật lại ập xuống. Năm 2022, chị Mơ phát hiện mắc u tuyến giáp và phải thường xuyên theo dõi, điều trị tại Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội.

Đến tháng 12/2025, chị xuất hiện những cơn đau dữ dội ở chân và các khớp xương. Nghĩ mình chỉ mắc bệnh xương khớp thông thường do lao động nặng nhọc, ai ngờ lúc chị đi khám thì bác sĩ cho biết hiện chỉ số bạch cầu trong máu của chị tăng cao bất thường. Ngay sau đó, chị được chuyển sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để kiểm tra chuyên sâu.

Tại đây, khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán ung thư máu, người phụ nữ nghèo gần như suy sụp hoàn toàn. Cũng từ đó, hành trình chữa bệnh của chị kéo dài tới tận bây giờ.

Điều chị lo nhất là bé Kiên còn nhỏ, sẽ thiếu vắng tình yêu thương của mẹ

Bất lực, người phụ nữ đành phó thác cho số phận

Hiện chị Mơ đã trải qua 4 đợt truyền hóa chất kéo dài. Sau những đợt thuốc mạnh, cơ thể chị yếu hơn, ăn uống khó khăn, thường xuyên nôn ói và sốt cao. Mái tóc cũng dần rụng theo từng đợt điều trị.

Theo gia đình, chi phí chữa bệnh của chị đã vượt quá 200 triệu đồng. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng nhiều loại thuốc đặc trị chị phải dùng vẫn nằm ngoài danh mục thanh toán. Riêng tiền thuốc ngoài bảo hiểm có thời điểm lên tới khoảng 17 triệu đồng trong vòng 3 ngày, chưa kể thuốc duy trì hằng tháng khoảng 4 triệu đồng.

Để có tiền cho chị nhập viện tiếp tục điều trị, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Khoản nợ phát sinh vì bệnh tật hiện đã lên tới khoảng 260 triệu đồng.

Trong khi đó, ngôi nhà duy nhất của gia đình chị vẫn đang thế chấp cho khoản vay cũ 400 triệu đồng. Nhìn số nợ gần 700 triệu đồng mà gia đình đang gánh, chị Mơ không khỏi nghẹn lòng.

Chồng chị, anh Đào Văn Tường (SN 1976), làm nghề phụ hồ với thu nhập bấp bênh. Tuy nhiên, từ ngày vợ mắc bệnh nặng, anh phải gác lại công việc để túc trực chăm sóc vợ tại bệnh viện. Vì vậy, nguồn thu nhập chính của gia đình vì thế cũng bị gián đoạn.

Hai người con lớn đều đã lập gia đình riêng nhưng hoàn cảnh không khá giả. Con gái đầu Đào Thị Tuyết (SN 1999) đang ở nhà chăm hai con nhỏ, không có thu nhập ổn định. Người con trai thứ hai Đào Văn Mạnh (SN 2000), làm phụ hồ giống bố, thu nhập ít ỏi nên chỉ đủ trang trải cuộc sống của gia đình nhỏ.

Điều khiến chị Mơ day dứt nhất là cậu con trai út Đào Trung Kiên (SN 2020). Mỗi lần gọi điện về nhà, nghe bé Kiên hỏi: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về với con?", chị lại nghẹn ngào không cầm được nước mắt.

Theo ông Phạm Quang Ngọc, Xóm trưởng xóm 6, xã Kim Đông, chị Bùi Thị Mơ là công dân địa phương, hoàn cảnh gia đình chị khó khăn. Gia đình có 3 người con, trong đó con út mới 6 tuổi. Hai vợ chồng làm nghề tự do, thu nhập thấp. Từ khi chị Mơ phát hiện mắc ung thư máu vào năm 2025, thường xuyên phải vào viện điều trị dài ngày, chi phí tốn kém.

Chị Mơ tâm sự, điều chị sợ nhất không phải là bệnh tật hay cái chết, mà là nếu chị không còn nữa, khoản nợ khổng lồ sẽ đè nặng lên vai anh Tường, bé Kiên sẽ thiếu vắng tình yêu thương của mẹ.

Hiện việc điều trị của chị Mơ vẫn cần tiếp tục, nhưng gia đình đã không còn khả năng xoay xở, chị đành phó thác cho số phận. Lúc này, nếu được cộng đồng dang tay giúp đỡ, chị Mơ sẽ tiếp tục được điều trị bệnh, có cơ hội kéo dài sự sống.

Bạn đọc giúp chị Bùi Thị Mơ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.164 (chị Bùi Thị Mơ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Bùi Thị Mơ theo địa chỉ: Xóm 6, xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0352399590.

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