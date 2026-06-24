MS 2026.165

Nhớ lại những ngày đầu năm 2026, chị Thảo vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ngày mùng 2 Tết, bé Tú bất ngờ kêu đau nhức chân phải. Cơn đau ngày một tăng khiến cậu bé không thể đi lại bình thường. Đến mùng 7 Tết, chị Thảo đưa con đến một phòng khám tư gần nhà. Sau khi thăm khám, bác sĩ nghi ngờ bé mắc bệnh hiểm nghèo và khuyên gia đình đưa con lên Hà Nội kiểm tra chuyên sâu.

Vừa gượng dậy sau hành trình điều trị ung thư tuyến giáp, chị Thảo lại tiếp tục hành trình chữa bệnh ung thư xương cho con trai út

“Lúc nghe bác sĩ nói họ nghi con mắc ung thư, tai tôi như ù đi, chân tay rụng rời. Tôi vẫn tự nhủ chắc họ nhầm, con còn quá nhỏ để mắc căn bệnh ấy”, chị Thảo nghẹn ngào kể.

Nhưng hy vọng mong manh ấy nhanh chóng tan biến. Kết quả chẩn đoán hình ảnh và sinh thiết tại Bệnh viện Việt Đức xác định bé Tú bị u ác tính ở xương đùi chân phải.

Ngay sau đó, cậu bé được chuyển sang Bệnh viện K điều trị. Những đợt hóa chất liên tiếp khiến cơ thể non nớt của Tú suy kiệt. Mái tóc dần rụng hết, những cơn nôn ói kéo dài cùng sốt cao thường xuyên hành hạ cậu bé.

Sau 6 đợt truyền hóa chất, ngày 10/6 vừa qua, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và thay khớp tăng trưởng nhân tạo cho Tú. Khoảng thời gian con nằm trong phòng mổ, chị Thảo đứng ngồi không yên, chỉ mong ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Thế nhưng sau mổ, những đau đớn vẫn chưa dừng lại. Vết thương phẫu thuật cùng tác dụng phụ của thuốc khiến Tú nhiều lần kiệt sức. Mỗi khi nhìn thấy bác sĩ hay ánh đèn phòng bệnh, cậu bé lại run lên vì sợ hãi.

“Con đau lắm, con muốn về nhà mẹ ơi...”, lời cầu xin của con khiến chị Thảo không cầm được nước mắt.

Bé Tú chịu nhiều đau đớn khi trải qua 6 đợt điều trị hoá chất và ca phẫu thuật cắt khối u, thay khớp háng nhân tạo

Theo bác sĩ, do Tú còn nhỏ, hệ xương vẫn đang phát triển nên khớp tăng trưởng nhân tạo sẽ phải tiếp tục được điều chỉnh và thay thế nhiều lần trong tương lai. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu bé còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và đợt điều trị kéo dài phía trước.

Ít ai biết rằng, trước khi con trai đổ bệnh, chính chị Thảo cũng từng đối mặt với căn bệnh ung thư.

Năm 2021, chị phát hiện mắc ung thư tuyến giáp, phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp và trải qua hai đợt điều trị bằng hóa chất, xạ trị. Chị nghĩ mình đã vượt qua được "cửa tử" để trở về chăm lo cho gia đình, nhưng rồi chị lại tiếp tục chứng kiến con trai nhỏ bước vào cuộc chiến sinh tử của riêng mình.

Cậu bé còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và đợt điều trị kéo dài phía trước

Hoàn cảnh gia đình chị Thảo cũng vô cùng khó khăn. Chồng chị là anh Tạ Hữu Phương (SN 1990), hiện là bộ đội đang công tác tại Bắc Giang. Vì đặc thù công việc thường xuyên xa nhà, phần lớn thời gian chăm sóc con đều dồn lên vai người mẹ vốn chưa hồi phục hoàn toàn sau thời gian điều trị bệnh.

Suốt nhiều tháng qua, chị gần như túc trực tại bệnh viện, thức trắng nhiều đêm chăm con. Hiện cậu con trai lớn Tạ Tiến Phát (SN 2014), học lớp 6, được gửi về nhờ ông bà nội chăm sóc.

Không chỉ gồng gánh về tinh thần, chị còn phải lo liệu chi phí điều trị trong khi nguồn lực gia đình ngày càng cạn kiệt. Trước đây, riêng chi phí điều trị ung thư tuyến giáp của chị đã lên tới gần 100 triệu đồng.

Đến nay, 6 đợt hóa chất và ca phẫu thuật thay khớp cho bé Tú đã tiêu tốn khoảng 400 triệu đồng, trong đó riêng tiền xương và khớp nhân tạo đã hết 200 triệu đồng.

Để có tiền cứu con, vợ chồng chị Thảo đã phải vay mượn khắp nơi từ người thân, họ hàng đến hàng xóm với số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Trong khi đó, lương của anh Phương vốn là nguồn thu nhập chính để nuôi gia đình 4 người và trang trải khoản nợ điều trị bệnh trước đây của vợ. Nay con trai mắc bệnh hiểm nghèo, số tiền ấy trở nên quá nhỏ bé trước chi phí chữa trị kéo dài.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều), bệnh nhi Tạ Anh Tú đang điều trị hóa chất tại khoa Nhi. Sau ca phẫu thuật, bé vẫn cần tiếp tục truyền hóa chất và thực hiện thêm các phẫu thuật điều chỉnh, thay thế xương trong thời gian tới.

“Trước đây thu nhập gia đình chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Từ khi con mắc bệnh, tôi phải nghỉ việc để ở viện chăm con. Giờ thật sự không biết phải xoay xở thế nào để con được tiếp tục điều trị”, chị Thảo nghẹn ngào.

Con đường điều trị phía trước của bé Tạ Anh Tú còn rất dài và nhiều gian nan. Lúc này, cậu bé và gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh, níu giữ cơ hội sống cho cậu bé.

Bạn đọc giúp em Tạ Anh Tú có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.165 (bé Tạ Anh Tú) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Thảo (mẹ của bé Tạ Anh Tú) theo địa chỉ: Thôn Long Khám, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0971665007.

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