Đoạn video chia sẻ câu chuyện “Bố đẻ sống cùng gia đình chồng của con gái” thu hút 1,8 triệu lượt xem, gần 50 nghìn lượt “thả tim” chỉ sau vài ngày đăng tải.

Trong video, người con gái chia sẻ về một quyết định của bố khiến cô biết ơn cả đời. Theo đó, cô lấy chồng xa 1.500km. Khi con đầu lòng được 6 tháng tuổi, cô rơi vào tình huống rối ren khi không thể tìm được người trông con phù hợp để bản thân đi làm trở lại.

Trước tình huống đó, bố đẻ của cô sẵn sàng khăn gói, vượt 1.500km vào chăm cháu ngoại. Càng đặc biệt hơn, ông sẵn sàng sống chung nhà với gia đình chồng của con gái, bỏ qua những tình huống bất tiện có thể xảy ra chỉ để con gái vun vén cho sự nghiệp riêng.

Người con gái gọi tình yêu của bố là “tình yêu vĩ đại đến mức có thể vượt qua sĩ diện của một người đàn ông”. Cô nói: “Dù ở ngoài kia có giông bão, ồn ào, thì con biết, con luôn có bờ vai vững chắc để dựa vào”.

Đoạn video ngắn thu hút hơn 2.000 ý kiến trái chiều. Một số người xúc động trước tình yêu thương ông bố dành cho con gái. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, dù ở hoàn cảnh nào, con gái cũng không nên để bố phải hy sinh vì mình như vậy.

“Bố thương con gái rất nhiều mới chấp nhận sống chung nhà với thông gia như thế”; “Nếu là mình, mình sẽ không để bố lặn lội hàng nghìn cây số đến chăm con cho mình, chưa kể phải sống chung nhà với thông gia, bất tiện đủ đường”; “Bạn có thể nhờ ông bà nội trông con, ông bà không giúp được thì thuê giúp việc. Bạn lựa chọn như vậy sẽ khiến bố khó xử”... là một số ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.

Mối quan hệ thông gia tốt đẹp

Theo tìm hiểu, người chia sẻ đoạn video là Lê Thị Dung (SN 1993, quê Thanh Hóa). Dung cho hay, câu chuyện chị nhờ bố đẻ từ Bắc vào Nam chăm sóc con thực ra là của 6 năm về trước.

Ông Du - bố đẻ chị Dung bên cháu ngoại

Mới đây, vào dịp sinh nhật bố, chị muốn chia sẻ lại câu chuyện này như một cách để bày tỏ sự biết ơn tấm lòng cao cả của bố. Chị không ngờ video lại thu hút sự quan tâm đặc biệt như vậy.

Chị Dung kết hôn năm 2018, nhà chồng chị ở Đồng Nai. Cuối năm đó, chị sinh con đầu lòng.

Giữa năm 2019, chị hết kỳ nghỉ thai sản, phải quay trở lại công việc. Điều khiến chị trăn trở nhất lúc này là việc chăm sóc con trai nhỏ.

“Con trai tôi ăn dặm chỉ huy. Quản lý chuyện ăn uống của con khá khó nên tôi không yên tâm thuê giúp việc. Bố chồng tôi phải đi làm, mẹ chồng thì sức khỏe kém không thể đảm đương việc trông cháu. Mẹ đẻ tôi vừa phải đi làm, vừa phải coi sóc em trai tôi nên cũng không thể giúp đỡ.

Trước tình thế đó, bố đẻ tôi đề xuất: ‘Bố sẽ vào hỗ trợ con’. Tôi vừa bất ngờ, vừa biết ơn bố”, chị Dung kể.

Chị Dung bên bố mẹ đẻ và con trai

Bố chị Dung tên Du (SN 1969), vẻ ngoài gầy gò nhưng ông làm mọi việc thoăn thoắt. Ông khéo léo trong mọi việc, từ chăm sóc cháu nhỏ đến thu vén chuyện nhà cửa. Nhờ ông chăm con, chị Dung hoàn toàn yên tâm.

Khi hay tin ông thông gia vào giúp chăm sóc cháu, bố mẹ chồng chị Dung vui mừng. Ngay khi gặp gỡ, mẹ chồng chị đã ngỏ lời cảm ơn, cũng như mong thông gia coi nơi đây như nhà mình.

Ông Du ở nhà thông gia hơn 1 năm. Suốt khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa hai bên tốt đẹp, chỉ “thân càng thêm thân” chứ không xảy ra tình huống khó xử nào.

Mỗi ngày, vợ chồng chị Dung và bố mẹ chồng đi làm từ sớm, việc chăm sóc cháu do ông Du đảm nhiệm.

Mỗi tối, cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm. Mọi người kể cho nhau nghe những câu chuyện bình dị thường ngày. Sau bữa cơm tối, chị Dung cho con đi ngủ, ông Du sẽ ngồi thưởng trà, cà phê cùng thông gia. Thi thoảng, hai ông thông gia sẽ chở nhau đi hóng gió hoặc thăm thú đó đây.

“Thời gian đầu, bố tôi chưa quen với các món ăn ở đây. Tôi đi chợ, nấu nướng điều chỉnh, làm một số món bố thích nên dần bố cũng quen", chị Dung chia sẻ.

Vợ chồng chị Dung (ngoài cùng bên phải) bên gia đình nhà nội

Bố mẹ chồng chị Dung quan tâm đến thông gia hết mực. Mỗi lần bố đẻ chị về thăm quê, mẹ chồng chị lại mua quà gửi ông về biếu gia đình.

Có lần, bố đẻ chị ốm, bố chồng chị mua thuốc, nấu cháo bồi bổ để thông giau mau khỏe. Trong những bữa cơm thường ngày, thi thoảng mẹ chồng chị lại gửi lời cảm ơn chân thành đến bố chị: “May có ông thông gia chăm sóc nên cháu mới khôn lớn, khỏe mạnh mỗi ngày”. Lời nói tuy giản dị nhưng khiến bố chị thấy ấm lòng.

“Khi con trai 19 tháng tuổi, tôi cho con đi học để bố về quê. Ngày chia tay, hai bên thông gia bịn rịn. Mẹ chồng đã nói cảm ơn bố tôi rất nhiều”, chị Dung kể.

Nhiều năm trôi qua, con trai giờ đã 7 tuổi, chị Dung vẫn biết ơn sự giúp đỡ của bố vào thời điểm rối ren nhất. Chị cũng cảm ơn bố mẹ chồng đã cư xử hài hòa để cuộc sống gia đình trong những năm tháng ấy nhẹ nhàng, gắn kết.

“Tôi biết, xung quanh câu chuyện này có nhiều ý kiến trái chiều nhưng tôi không bận tâm. Ở mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình sẽ có những lựa chọn riêng, miễn sao, mỗi thành viên đều cảm thấy được yêu thương, tôn trọng là được”, chị Dung chia sẻ.

