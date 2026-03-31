Mơ ước trở lại Việt Nam

Loạt video ghi lại cuộc sống đầy thú vị của cặp vợ chồng người Pháp khi ghé thăm nhà thông gia ở Việt Nam thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok những ngày qua.

Khoảnh khắc xúc động khi hai bên thông gia gặp lại nhau

Cặp vợ chồng U70 được trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng ở miền Tây, cuộc sống giản dị mà độc đáo. Họ cùng thông gia đón Tết, nướng bánh tráng, đổ bánh xèo, ghé thăm họ hàng, làng xóm... và rất nhiều hoạt động thú vị khác.

Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng với sự chân thành, cởi mở, họ vẫn kết nối được với nhau. Đôi bên thể hiện rõ niềm vui, hạnh phúc trong những khoảnh khắc cùng nhau ăn uống, làm việc và khám phá cuộc sống thú vị ở miền Tây.

Người đăng tải loạt video này là Võ Vy (SN 1994, quê Đồng Tháp). Chị Vy kết hôn với anh Jason Cavaillé (SN 1993, quốc tịch Pháp) vào năm 2023. Cả hai hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Nhân vật xuất hiện trong các video là bố chồng (64 tuổi) và mẹ chồng (63 tuổi) của chị.

Năm 2024, khi cặp đôi tổ chức đám cưới tại Đồng Tháp, bố mẹ chồng chị Vy lần đầu đến Việt Nam.

Chị Vy chia sẻ: “Chuyến thăm đó để lại ấn tượng sâu sắc. Bố mẹ chồng tôi luôn mong có ngày trở lại miền Tây, ở lại lâu hơn để hiểu rõ hơn cuộc sống nơi đây. Nhưng vì tuổi cao, khoảng cách lại xa xôi nên họ nghĩ sẽ khó có cơ hội quay lại lần hai”.

Bố mẹ chồng của Vy đã có 2 tháng trải nghiệm cuộc sống thú vị ở miền Tây

Vào dịp tết Bính Ngọ 2026, cơ hội ấy đã quay trở lại. Vy tha thiết mời bố mẹ chồng sang Việt Nam chơi để được trải nghiệm Tết Việt, cũng như hiểu rõ về mảnh đất nơi con dâu sinh ra và lớn lên.

Thương nhớ các con, lại thật lòng mong muốn được trải nghiệm văn hóa miền Tây, họ quyết định ghé thăm dài ngày.

“Cha mẹ tôi vui lắm khi biết ông bà thông gia vượt hàng nghìn km ghé thăm”, Vy nói.

Tình thông gia thắm thiết

Đầu tháng 2/2026, bố mẹ chồng Vy đáp chuyến bay đến TPHCM. Sau đó, họ được con trai và con dâu đón về Đồng Tháp, được ông bà thông gia tiếp đón nồng hậu.

Khoảnh khắc vui vẻ, thân thiết của hai ông thông gia

“Vừa đặt chân vào sân nhà, cha chồng tôi ôm chầm lấy ông thông gia rồi xúc động rơi nước mắt. Mẹ chồng và mẹ đẻ tôi cũng mừng rỡ không kém. Khoảnh khắc ấm áp ấy khiến tôi nhớ mãi”, Vy kể.

Ban đầu, bố mẹ chồng Vy dự kiến ghé thăm Việt Nam như một chuyến du lịch ngắn ngày. Sau đó, vì quá mê cuộc sống ở miền Tây sông nước và yêu quý, trân trọng sự tiếp đón nồng hậu của ông bà thông gia, họ đã ở lại 2 tháng liền.

Trong thời gian đó, bố mẹ chị Vy chủ yếu sinh hoạt ở nhà thông gia, chỉ riêng việc ngủ nghỉ là chuyển sang một khách sạn ở gần đó để đảm bảo sự riêng tư và thoải mái.

“Nhà cha mẹ tôi được xây theo lối cũ, không có đủ phòng cho tất cả mọi người. Hơn nữa, cha mẹ chồng tôi thích ngủ giường nệm và muốn có chút không gian riêng nên quyết định ngủ đêm ở khách sạn”, Vy chia sẻ.

Bố mẹ chồng chị gần như “hòa tan” với văn hóa của người miền Tây. Dịp tết Nguyên đán 2026, bố mẹ chồng của chị Vy cùng thông gia dọn dẹp, trang trí nhà cửa, gói bánh tét, đón giao thừa, đi chúc Tết và đón tiếp họ hàng đến chơi nhà.

Hai bà thông gia cùng nấu những món ăn Việt

Mỗi ngày, hai bên thông gia cùng đi chợ, nấu ăn và quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Món nào do thông gia nấu cũng được họ hào hứng thưởng thức, đặc biệt yêu thích bánh xèo miền Tây, bánh tráng cuốn và các món chay. Ngay cả thói quen ăn cơm với hoa quả - đặc trưng của người miền Tây - họ cũng thử và rất thích.

Vy kể: “Mẹ chồng tôi mê món Việt, mỗi lần ăn bún, phở bà đều húp cạn nước dùng. Cha mẹ chồng cũng vui vẻ thưởng thức các món ở quán ven đường và liên tục khen ngon”.

Hàng ngày, mẹ chồng Vy giúp bà thông gia quét dọn nhà cửa, còn bố chồng chị phụ ông thông gia chăm sóc vườn tược. Thi thoảng, họ cùng nhau đi các salon bình dân để thư giãn.

Sau tết Nguyên đán, vợ chồng Vy đưa bố mẹ hai bên đi du lịch 3 ngày 3 đêm, khám phá Hòn Sơn (Rạch Giá, Kiên Giang, nay thuộc An Giang). Hai gia đình cùng ngắm cảnh, trải nghiệm văn hóa địa phương, tạo nên sự hòa hợp và ăn ý khiến chính Vy cũng bất ngờ.

“Nhiều người hỏi tôi, hai bên cha mẹ bất đồng ngôn ngữ như vậy thì làm sao để giao tiếp với nhau? Thực ra, chuyện đó khá dễ dàng.

Cha mẹ chồng tôi cài một phần mềm dịch tiếng, rồi dùng nó để giao tiếp với cha mẹ tôi. Vợ chồng tôi cũng hỗ trợ kết nối. Tuy nhiên, tôi cho rằng chính sự chân thành, cởi mở giúp cha mẹ dễ dàng chia sẻ, trò chuyện với nhau”, chị Vy chia sẻ.

Họ có chuyến du lịch chung vui vẻ và kết nối

Vy cảm thấy biết ơn khi bố mẹ đẻ yêu quý thông gia và bố mẹ chồng chị cũng hết mực tôn trọng nếp sống, nếp sinh hoạt của người miền Tây. Dù điều kiện sống từ ăn uống cho đến ngủ nghỉ đều không hoàn hảo nhưng họ chưa từng phàn nàn.

“Cha mẹ chồng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời trong lần thứ hai ghé thăm Việt Nam khiến vợ chồng tôi và bố mẹ đẻ vô cùng hạnh phúc", chị Vy nói.

Ảnh và video: NVCC