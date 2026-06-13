Võ Hoài Vũ khiến khán giả thích thú với vai Cương - cậu học sinh ngỗ nghịch nhưng trượng nghĩa trong phim giờ vàng đang phát sóng trên VTV Phía bên kia thành phố. Dù ngoài đời Võ Hoài Vũ đã 26 tuổi nhưng nam diễn viên vẫn vào vai một cậu học sinh lớp 12 rất ngọt và tự nhiên.

Võ Hoài Vũ với tạo hình vai Cương trong "Phía bên kia thành phố".

Các trích đoạn phim của nhân vật Cương, nhờ diễn xuất ấn tượng của con trai diễn viên Võ Hoài Nam nhận được lượng tương tác lớn của khán giả với hàng triệu view và vô số bình luận, chủ yếu là lời khen. Con trai Võ Hoài Nam được nhận xét là cây hài mới nổi khi mang đến tiếng cười cho khán giả ở nhiều tình huống hài hước. Võ Hoài Vũ cùng với cậu diễn viên cùng tuổi Thái Vũ đã tạo nên cặp bạn thân vô cùng đáng yêu trên màn ảnh.

Võ Hoài Vũ sinh năm 2000, tên ở nhà gọi là Sếu. Võ Hoài Vũ là con cả trong gia đình 4 anh chị em và và 1 trong 2 người con theo đuổi nghệ thuật của NSƯT Võ Hoài Nam. Cô em gái Võ Hoài Anh học nhạc và làm ca sĩ là chính nhưng cũng đã có vai diễn đầu tiên trong Hoa sữa về trong gió 2 năm trước.

Hai bố con Võ Hoài Nam và Võ Hoài Vũ có phong cách tương đồng.

Trong khi đó, Võ Hoài Vũ góp mặt trong khá nhiều phim mà đáng chú ý nhất là Đi giữa trời rực rỡ, Mật lệnh hoa sữa và Phía bên kia thành phố. Cương đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Võ Hoài Vũ khi cậu lần đầu đóng vai chính.

Mới đây khi NSƯT Võ Hoài Nam đăng ảnh chụp cùng con trai, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã bình luận dành lời khen ngợi cho Võ Hoài Vũ, nhận xét "con nhà tông không giống lông thì giống cánh". Trong một chương trình truyền hình gần đây khi cả hai bố con cùng xuất hiện, NSƯT Võ Hoài Nam nhắn con trai con đường đi đến thành công rất dài nhưng để giữ được còn khó khăn hơn nhiều.

Võ Hoài Vũ đang là gương mặt triển vọng trên màn ảnh.

Võ Hoài Vũ được nhận xét là bản sao hoàn hảo của bố không chỉ ở ngoại hình, diễn xuất mà còn ở phong cách. Nam diễn viên 26 tuổi thích phong cách ăn mặc bụi phủi, đeo trang sức to bản và xe phân khối lớn giống bố. Võ Hoài Vũ được khen diễn hay, tự nhiên và có phong cách cuốn hút không kém người bố nổi tiếng.

Bạn này diễn hay, tự nhiên; Bảo sao nhìn cứ thấy quen quen hoá ra là con bác Nam; Bố nào con đấy tài năng như nhau; Lần đầu xem cậu bé này đóng phim mà tôi rất thiện cảm; Hổ phụ sinh hổ tử, em ấy diễn rất hay; Chúc mừng hai bố con! Ngày xưa bố là thần tượng của cô, giờ con lại làm liêu xiêu biết bao trái tim... là những bình luận dành cho Võ Hoài Vũ.

Gia đình 6 thành viên của NSƯT Võ Hoài Nam.

Khán giả đang chờ đợi một ngày hai bố con diễn viên Võ Hoài Nam cùng xuất hiện trong một bộ phim.

Võ Hoài Vũ trong trích đoạn phim "Phía bên kia thành phố" hút triệu view:

Ảnh, clip: VTV, FBNV