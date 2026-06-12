Trong Phía bên kia thành phố tập 11 lên sóng tối nay, 12/6, sau khi xoá bỏ mọi hiểu lầm, Lan (Tú Quyên) vui vẻ nhập hội với Cương (Võ Hoài Vũ) và Khuê (Thái Vũ). Cô đột ngột hỏi Khuê lý do vì sao cậu sợ tàu hoả nhưng Khuê tìm cách lảng tránh, đề nghị Lan không nhắc tới chuyện này nữa.

Ở diễn biến khác, ông ngoại của Khuê (Phú Đôn) vừa xuất hiện đã gây sự với cháu chỉ vì Khuê không chào mình. Ngay cả khi Khuê đã chào người ông vẫn khó chịu và cất giọng gây sự. "Chị dạy con kiểu gì thế? Nứt mắt ra mà đã có tính khinh người", ông ngoại quay sang mắng bà Xuân (Huyền Sâm).

Chưa dừng ở đó, chủ nợ bắt đầu kéo đến nhà đòi nợ ông ngoại Khuê khiến bà Phúc (Khánh Linh) - mẹ của Cương phải ra tay bảo vệ bà Xuân. Hoá ra bố của Xuân đã bán chị để lấy tiền đánh bạc, giờ họ tới tận nhà để đòi người. Bố của Xuân giải thích người đàn ông đó độc thân, chưa vợ, lại có tiền và thích chị thật lòng nên nếu ghép đôi được còn là phúc phận của gia đình.

"Hoá ra vì tiền mà ông bán con gái ông à? Ông có phải là bố không? Ông về đi! Cút", bà Phúc bức xúc quát thẳng mặt. Đúng lúc này Khuê xuất hiện và đau xót nói không có người bố nào mà lại bán đứng con mình cả. "Ông về đi, đừng làm phiền 2 mẹ con tôi nữa", Khuê nói.

Mẹ con Khuê sẽ đối phó ra sao với người đàn ông xấu xa họ gọi là ông và bố? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 11 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.