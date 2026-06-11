Trong Phía bên kia thành phố tập 10 lên sóng tối nay, 11/6, Cương (Võ Hoài Vũ) diễn màn kịch bị ốm nặng và sắp đi xa để lấy sự thương cảm của Khuê (Thái Vũ) mà nhận sự tha thứ của cậu bạn thân. Khuê chán ngán với màn kịch này nên nghe hết lời Cương nói rồi đứng lên đi về. Tuy nhiên, Cương vội tung chăn vùng dậy kéo cậu bạn chí cốt lại.

Ở diễn biến khác, Khuê quyết định nói chuyện với Lan (Tú Quyên) về bài nghiên cứu khoa học đã giúp cô bạn đoạt giải. Khuê khẳng định đó cũng là đề tài nghiên cứu của mình nhưng Lan nói chuyện báo cáo khoa học trùng nhau là bình thường.

"Nhưng không thể giống nhau gần 100% được", Khuê đáp. Lan phản biện, nói nếu vậy tại sao chỉ mình cô bị nghi ngờ còn Khuê thì không. Khuê không trả lời Lan mà đề nghị Cương - người biết rõ vụ việc - lên tiếng. Cương xác nhận Khuê đã mất cả tháng làm bài báo cáo đó. Tuy nhiên, Tuyết Lan cho rằng nếu như vậy tại sao đề tài của cô đoạt giải mà của Khuê lại không.

Trong khi đó, Khuê bất ngờ khi thấy Cương ngồi học toán lại còn giải đúng 2/10 câu. Trong giấc mơ, Cương thấy mình cùng Lan lên bảng giải toán đều chính xác. Cương vui sướng nắm tay cô bạn trong tiếng cổ vũ reo hò của mọi người.

Khuê làm hoà với Cương? Vì Lan mà Cương cố gắng học? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 10 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.