Khai thác đề tài học đường, tâm lý vị thành niên và gia đình, bộ phim Phía bên kia thành phố là câu chuyện giàu cảm xúc về tình bạn, những góc khuất trong đời sống học đường, áp lực thành tích và hành trình chuộc lỗi của những đứa trẻ từng lạc đường và chịu nhiều tổn thương.

Thái Vũ và Võ Hoài Vũ trong phim.

Phim xoay quanh Cương và Khuê – đôi bạn thân lớn lên ở một khu phố lao động ven đô. Cương ngổ ngáo, ham chơi, lười học nhưng nghĩa khí, luôn sẵn sàng dùng nắm đấm để bảo vệ bạn. Khuê lại là “ngôi sao toán học” của trường, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng nhút nhát, khép kín và thường xuyên trở thành mục tiêu của sự cô lập, đố kỵ. Cương và Khuê tưởng như trái ngược ấy lại nương tựa vào nhau như anh em ruột thịt, bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong hành trình trưởng thành.

Sự xuất hiện của Tuyết Lan – cô bạn mới chuyển đến từ phía bên kia thành phố khiến thế giới tưởng như bền chặt của Cương và Khuê bắt đầu xáo trộn. Tuyết Lan không chỉ mang đến những rung động đầu đời trong sáng mà còn là mắt xích mở ra một quá khứ đau đớn. Từ những hiểu lầm, tổn thương và bí mật liên quan đến cái chết của người anh trai, tình bạn của ba đứa trẻ bị đẩy vào vòng xoáy chia rẽ, thù hận và những lựa chọn sai lầm. Sau biến cố, cuộc đời Cương và Khuê đã rẽ thành 2 hướng.

Trung tá Huyền Sâm vào vai mẹ của Thái Vũ.

Phía bên kia thành phố khai thác vấn đề khá gai góc về đời sống học đường, áp lực học hành và sang chấn tâm lý tuổi mới lớn – mảng đề tài ít khi phim truyền hình đề cập tới.

Phim do NSƯT Vũ Trường Khoa (Dưới bóng cây hạnh phúc, Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim...) đạo diễn với sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như Trung tá Huyền Sâm (Lằn ranh), Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam (Đi giữa trời rực rỡ), Thái Vũ và Minh Tiệp - cặp bố con oan gia trong Cha tôi người ở lại, Khánh Linh (Về nhà đi con), Ali Thục Phương (Cách em 1 milimet)...

Khánh Linh, Ali Thục Phương và Minh Tiệp trong "Phía bên kia thành phố".

Bộ phim lên sóng lúc 21h thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần trên VTV1 từ ngày 27/5/2026 ngay sau khi Ngược đường ngược nắng kết thúc.