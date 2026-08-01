MS 2026.203

Trong phòng bệnh thuộc khoa Nội Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Khoa nằm bất động trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn.

Trải qua nhiều đợt phẫu thuật, bác sĩ tiên lượng bệnh của Khoa nặng, nguy cơ để lại di chứng lâu dài

Bà Trần Thị Hoa (mẹ của Khoa) cho biết, khoảng tháng 1/2026, Khoa xuất hiện những cơn đau đầu kéo dài. Gia đình đưa em đến phòng khám tư thăm khám nhưng chưa phát hiện bệnh. Đến khi Khoa nôn ói nhiều, gia đình mới đưa em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ phát hiện có dịch trong não và chỉ định phẫu thuật đặt ống dẫn lưu.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, gia đình hy vọng con sớm bình phục để tiếp tục việc học. Thế nhưng, khoảng 2-3 tháng sau, vết mổ của Khoa bắt đầu rỉ dịch. Do đang vào vụ mùa và chủ quan nghĩ vết thương sẽ tự lành, gia đình chưa đưa em đi tái khám.

Đến tháng 7/2026, khi thu xếp được công việc, bà Hoa đưa con đến bệnh viện kiểm tra thì được xác định bị nhiễm trùng vết mổ. Khoa lập tức được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Ngày 24/7, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật để đưa ống dẫn lưu xuống ổ bụng. Do bệnh tình diễn biến phức tạp, em phải trải qua thêm hai ca phẫu thuật nữa chỉ trong thời gian ngắn.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Nguyễn Duy Khoa nhập viện trong tình trạng ý thức chậm, lú lẫn, phản xạ ánh sáng kém, Glasgow 12 điểm, cổ và hàm mặt cứng.

Bệnh nhân được chẩn đoán giãn não thất, não úng thủy thể thông, đang được điều trị bằng kháng sinh, nuôi dưỡng tĩnh mạch và được hội chẩn xem xét phẫu thuật lấy máu tụ. Các bác sĩ tiên lượng bệnh của Khoa nặng, nguy cơ để lại di chứng lâu dài, khả năng hồi phục hạn chế.

Theo các bác sĩ, bệnh tình của Khoa còn phải điều trị trong thời gian dài

Sau nhiều ngày nằm viện, đến nay tổng chi phí chữa bệnh của Khoa đã lên tới khoảng 94 triệu đồng.

Để có tiền chữa bệnh cho con, bà Hoa cho biết, gia đình đã bán hết thóc lúa, đồng thời vay mượn người thân, họ hàng gần 80 triệu đồng để trang trải chi phí cho Khoa.

Vợ chồng bà Hoa đều làm nông, thu nhập phụ thuộc vào vài sào ruộng nên chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học.

Ngoài Khoa, vợ chồng bà Hoa còn có hai người con lớn đã lập gia đình nhưng cuộc sống đều còn nhiều khó khăn. Chị gái Khoa là Nguyễn Thị Thủy (SN 1997) đang nuôi hai con nhỏ, còn anh trai Nguyễn Văn Linh (SN 1999) mới lập gia đình. Khoa cũng có người anh sinh đôi là Nguyễn Duy Bách đang đi học.

Bố mẹ nghèo không lo nổi những khoản phí để chữa bệnh cho con cầu cứu cộng đồng chung tay giúp đỡ

“Bác sĩ nói Khoa còn phải điều trị lâu dài nhưng hiện giờ gia đình không biết vay ở đâu nữa”, bà Hoa nghẹn ngào nói.

Trước khoản viện phí ngày một tăng cùng quá trình điều trị còn kéo dài, gia đình bà Hoa không còn khả năng xoay xở, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để Khoa có thêm cơ hội tiếp tục điều trị.

UBND xã Bích Hào cũng xác nhận hoàn cảnh của gia đình của em Nguyễn Duy Khoa và mong mọi người giúp đỡ để Khoa có cơ hội điều trị bệnh.

Trong phòng bệnh thuộc Khoa Nội Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Khoa nằm bất động trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn. Thay vì chuẩn bị bước vào năm học lớp 12, nam sinh 17 tuổi phải gắn bó với bệnh viện sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Duy Khoa có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.203 (em Nguyễn Duy Khoa) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Trần Thị Hoa (mẹ của Duy Khoa) theo địa chỉ: Thôn Tùng Phúc, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0337446341.

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