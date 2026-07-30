MS 2026.201

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 11/7, sau ca làm tối, trên đường trở về phòng trọ, Sơn bất ngờ ngã, đập mạnh đầu xuống đường. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ), Sơn tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do chấn thương quá nặng.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ khoa Nội hồi sức thần kinh, Sơn bị chấn thương sọ não nặng với máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng, dập bán cầu não trái và xuất huyết dưới nhện. Sáng 12/7, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp lấy máu tụ và lấy một phần xương sọ để nuôi cấy.

Sau phẫu thuật, Sơn vẫn hôn mê, phải thở máy, phần sọ não bên trái còn khuyết lớn. Các bác sĩ đánh giá tiên lượng sức khỏe của Sơn rất nặng.

Sơn là con cả trong gia đình có ba anh em ở bản Đông Liếng. Thấy cha mẹ quanh năm vất vả với ruộng nương nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau, hết lớp 12, Sơn quyết định nghỉ học, xuống phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ làm công nhân với mức lương khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng.

Vụ tai nạn khiến Mùa A Sơn bị chấn thương sọ não nặng

Mỗi lần nhận lương, sau khi trừ chi phí sinh hoạt cho bản thân, số còn lại Sơn gửi về quê giúp bố mẹ và các em ăn học.

"Nó thương bố mẹ lắm. Mới đi làm chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện. Nhìn con nằm bất động như thế này, tôi đau lòng lắm…", ông Mùa A Khá (bố Sơn) nghẹn giọng.

Từ lúc vào viện đến nay, chi phí điều trị của Sơn đã gần 67 triệu đồng. Khoản tiền này rất lớn đối với gia đình thu nhập chỉ dựa vào nương rẫy như nhà anh Khá.

Anh Khá vừa ở viện chăm sóc vừa chạy vạy vay mượn lo chi phí điều trị cho con

Để kịp thời cứu con, anh Khá đã vay mượn người thân, họ hàng khoảng 70 triệu đồng để đóng viện phí và trang trải những ngày chăm con tại bệnh viện, và số tiền này hiện đã cạn. Trong khi đó, chặng đường điều trị, ghép sọ và phục hồi chức năng của Sơn còn kéo dài, khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Mùa A Sơn bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy máu tụ, hiện vẫn phải thở máy. Chi phí điều trị khoảng 3 triệu đồng mỗi ngày.

Gia đình anh Khá thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Chứng kiến cảnh anh Khá ngoài hành lang phòng bệnh vừa chăm chú quan sát con trai qua cửa kính, vừa tranh thủ gọi điện về quê cho người thân để vay mượn thêm tiền, tiếp tục trang trải chi phí điều trị cho Sơn trong những ngày sắp tới, ai cũng đau lòng.

Rất mong cộng đồng chung tay giúp Sơn vượt qua cơn hiểm nghèo này.

Bạn đọc giúp em Mùa A Sơn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.201 (em Mùa A Sơn) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Ông Mùa A Khá (bố của Mùa A Sơn) theo địa chỉ: Bản Đông Liếng, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0818395307.

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