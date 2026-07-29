MS 2026.200

Con đường nhỏ dẫn vào bản là ngôi nhà sàn của vợ chồng ông Vi Đức Phong và bà Phạm Thị Thu (SN 1945) đã bạc màu theo thời gian, nhiều tấm ván đã mục, mái lợp xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa lớn, nước dột khắp nhà, không còn chỗ khô ráo.

Ngôi nhà sàn nơi vợ chồng ông Phong sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Lê Dương

Nhiều năm nay, ông Phong bị liệt hai chân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người vợ ngoài 80 tuổi. Tuổi cao, sức yếu khiến cả hai không còn khả năng lao động, ruộng nương bỏ không.

Nguồn thu nhập duy nhất là khoản trợ cấp người cao tuổi khoảng 500 nghìn đồng mỗi tháng, không đủ trang trải cuộc sống, càng không thể sửa chữa ngôi nhà đã xuống cấp.

Hai ông bà ở tuổi xế chiều mong có một ngôi nhà đàng hoàng để thờ cúng em trai. Ảnh: Lê Dương

Ông Phong cho biết, vợ chồng ông có năm người con, gồm một trai và bốn gái. Các con gái đều lập gia đình, sinh sống ở miền Nam, kinh tế còn khó khăn nên không thể phụ giúp bố mẹ. Chỉ có người con trai ở cùng xã nhưng thuộc diện hộ cận nghèo nên chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm nom, đỡ đần cha mẹ đôi chút.

Điều ông Phong trăn trở nhất không phải những bữa cơm đạm bạc, mà là mỗi mùa mưa, việc gìn giữ nơi thờ cúng người em liệt sĩ ngày càng khó khăn. Mỗi mùa mưa bão, hai ông bà lại tìm cách che chắn khu vực thờ cúng để tránh nước dột từ mái nhà.

Mái nhà loang lổ những bao, bì lót che chắn. Ảnh: Lê Dương

"Mưa xuống là nước chảy từ mái nhà, chăn gối và đồ đạc đều ướt. Bàn thờ em trai tôi cũng nhiều lần bị nước hắt vào", ông Phong chia sẻ.

Em trai ông là liệt sĩ Vi Văn Ân (SN 1939) hy sinh trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Sau ngày em trai ngã xuống, vợ chồng ông Phong thay cha mẹ chăm lo hương khói suốt mấy chục năm qua. Thế nhưng, mái nhà dột nát khiến việc gìn giữ nơi thờ tự ngày càng khó khăn, nhất là mỗi mùa mưa bão.

Bàn thờ, nơi thờ cúng liệt sĩ Vi Văn Ân

Không còn sức lao động, cuộc sống của hai ông bà nhiều khi phải nhờ sự sẻ chia của bà con trong bản. Người mang bó rau, người cho vài cân gạo hay ít mì tôm để ông bà có thêm bữa ăn qua ngày.

Anh Ngân Văn Dựng, Trưởng bản Chiềng Ngày, cho biết, gia đình ông Phong là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của địa phương. Ông Phong bị liệt nhiều năm, bà Thu tuổi cao, sức yếu, căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa bão.

Hai chân của ông Phong bị bại liệt không thể đi lại được. Ảnh: Lê Dương

Ông Vi Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Phú, cho biết, địa phương đã nắm rõ hoàn cảnh của gia đình. Do hai ông bà không còn khả năng lao động, cũng không có điều kiện đối ứng để xây dựng nhà ở nên xã đang kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, đồng thời lồng ghép các chương trình hỗ trợ của Nhà nước nhằm giúp gia đình có điều kiện xây dựng nơi ở an toàn.

Theo ông Quang, đây không chỉ là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà còn là gia đình nhiều năm gìn giữ, hương khói cho một liệt sĩ.

Bên trong ngôi nhà vợ chồng ông Phong đang ở. Ảnh: Lê Dương

“Chúng tôi rất mong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm chung tay hỗ trợ để hai ông bà sớm có một căn nhà kiên cố và nơi thờ cúng người em trai liệt sĩ được trang nghiêm hơn”, ông Quang nói.

Bạn đọc giúp ông Vi Đức Phong có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.200 (ông Vi Đức Phong) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Phong theo địa chỉ: ông Ngân Văn Dựng, Trưởng bản Chiềng Ngày, xã Văn Phú, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0984611836

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