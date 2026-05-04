MS 2026.114

Ở tuổi 15, khi bạn bè còn cắp sách tới trường, Đặng Đăng Dương (thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lại đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Trong phòng bệnh, mỗi lần cơn đau kéo đến, tiếng rên khe khẽ của Dương lại bật lên khiến chị Hoàng Thị Lệ (SN 1986, mẹ Dương) đau thắt lòng. Tuổi của con trai chị, nhẽ ra được tung tăng với bạn bè tới trường học hành thì giờ đây, Dương đang từng ngày vật lộn với căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4.

Chờ con trai chợp mắt, chị Lệ khe khẽ kể: Tháng 11/2024, Dương xuất hiện những dấu hiệu bất thường như sụt cân nhanh, sốt nhẹ, chảy máu cam kéo dài, có thời điểm không thể cầm được.

Cuối tháng 11/2024, chị đưa con ra bệnh viện ở Hà Nội thăm khám nhưng không phát hiện ra bệnh. Về nhà một thời gian, đầu gối của Dương bỗng dưng sưng to bất thường, cộng với việc chảy máu cam và những cơn đau vẫn tiếp diễn. Gia đình chị Lệ lại đưa con ra bệnh viện ở Hà Nội thăm khám. Trong quá trình điều trị viêm mũi, các bác sĩ phát hiện khối u bất thường ở vòm họng và tiến hành sinh thiết.

Kết quả như ‘sét đánh ngang tai’: Dương mắc ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Ngay sau đó, Dương được chuyển sang Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để điều trị. Tại đây, Dương đã trải qua 11 đợt hóa trị và 15 mũi xạ trị. Tuy nhiên, cơ thể Dương ngày càng gầy gò, suy kiệt khiến cậu bé không thể tiếp tục xạ trị.

Hiện tại, Dương được chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương để điều trị duy trì. Bác sĩ cho biết, căn bệnh đã di căn vào hạch, trung thất và xương đòn vai, khiến tình trạng sức khỏe của Dương ngày càng nghiêm trọng.

Bệnh tật bủa vây gia đình nhỏ

Chị Lệ cho biết, chi phí điều trị cho Dương đến nay đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Mỗi lần chụp chiếu, xét nghiệm đều tiêu tốn số tiền lớn. Để kéo dài sự sống cho con, vợ chồng chị đã đưa con trai đi điều trị tại 7 bệnh viện khác nhau. Tiền vay mượn khắp nơi, tài sản trong nhà đã bán hết, nhưng bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Bệnh tật khiến cậu bé 15 tuổi luôn phải chịu đựng những cơn đau đến kiệt sức. Có những lúc tuyệt vọng, Dương nghẹn ngào nói với mẹ: “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”.

Ở tuổi 15, Dương đã hiểu rõ căn bệnh của mình và luôn lo sợ trở thành gánh nặng cho gia đình. Suy nghĩ chín chắn vượt tuổi của cậu bé khiến nhiều người nghẹn lòng.

Chứng kiến con đau đớn, vợ chồng chị Lệ bất lực chỉ biết khóc. Dù đã cố gắng đến kiệt sức, nhưng hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn khiến con đường phía trước càng thêm mịt mờ, nhất là khi bệnh tình của Dương đang rơi vào giai đoạn mất kiểm soát.

Gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm bế tắc. Chị Lệ là giáo viên mầm non với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng. Chồng chị Lệ là anh Đặng Đình Thao (SN 1986), làm lao động tự do, bốc vác thuê với thu nhập bấp bênh.

Ngoài Dương, vợ chồng chị còn hai người con: Đặng Anh Thư (SN 2009) đang học lớp 11 và Đặng Hoàng Yến (SN 2022) còn nhỏ, cũng thường xuyên ốm yếu. Đáng lo hơn, 2 con gái của chị gần đây cũng được phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Bệnh tật bủa vây các con khiến gia đình nhỏ trở nên liêu xiêu.

Hiện tại, để duy trì sự sống, Dương cần sử dụng nhiều loại thuốc đắt đỏ ngoài danh mục bảo hiểm. Trong khi đó, gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở.

Ông Đặng Đình Nhân, trưởng thôn Xuân Quan xác nhận: Gia đình anh Đặng Đình Thao thuộc diện khó khăn tại địa phương. Từ khi con trai họ phát hiện bệnh năm 2024, gia đình đã vay mượn khắp nơi để chữa trị cho cháu. Đến nay, kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn cạn kiệt.

Trước hoàn cảnh vô cùng thương tâm của cậu bé Đặng Đăng Dương, rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa sẻ chia, giúp đỡ để em có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống, và để gia đình Dương có thêm điểm tựa vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bạn đọc giúp em Đặng Đăng Dương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.114 (em Đặng Đăng Dương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Đặng Đình Thao (bố của Đăng Dương) theo địa chỉ: Thôn Xuân Quan, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0949048885.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.