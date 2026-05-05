MS 2026.115

Vợ ung thư, con trai 3 lần đột quỵ nằm liệt giường

Con đường nhỏ dẫn vào căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông Trần Văn Lợi (SN 1958) và bà Phạm Thị Nợi (SN 1962) ở thôn 5, xã Kim Bảng những ngày này nặng trĩu nỗi buồn.

Người mẹ mắc ung thư vú suốt 15 năm qua cùng người cha già quanh năm lam lũ với ruộng đồng, nay gồng mình vay mượn, bán dần tài sản để níu giữ sự sống cho con trai. Ảnh: T.H

Trong nhà, tiếng máy thở, máy tạo oxy chạy đều đều tạo nên âm thanh u uất. Trên chiếc giường đặt giữa nhà, anh Trần Văn Sơn (SN 1986, con trai ông bà) nằm bất động sau lần đột quỵ thứ ba. Nửa thân thể gần như mất khả năng cử động, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến duy trì sự sống đều phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ già và máy móc hỗ trợ.

Ngồi bên con, ông Lợi lặng lẽ lau từng giọt nước dãi nơi khóe miệng Sơn. Đôi bàn tay chai sần của người cha già run run, ánh mắt chất chứa nỗi đau.

“Nhìn con như thế này, tim tôi đau như bị bóp nghẹt. Chỉ mong con mở mắt lâu hơn một chút, có phản ứng thêm một chút là vợ chồng tôi lại có thêm hy vọng”, ông nghẹn ngào.

Sau lần đột quỵ thứ ba, sự sống của anh Sơn hoàn toàn phải dựa vào máy móc hỗ trợ và bác sĩ túc trực. Ảnh: T.H

Anh Sơn từng là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình. Năm 2008, anh rời quê vào miền Nam làm thuê, mong đổi đời bằng sức lao động. Nơi đất khách, anh lập gia đình và sinh được 2 con. Những tưởng cuộc sống nghèo nhưng ấm êm sẽ là bến đỗ bình yên cho người đàn ông xứ Nghệ.

Thế nhưng, biến cố ập đến vào năm 2020 khi anh Sơn bị đột quỵ lần đầu trong lúc đang làm việc. Sau đó, vì gánh nặng mưu sinh và trách nhiệm với vợ con, anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục lao động quần quật.

Áp lực kinh tế, cuộc sống bấp bênh rồi đổ vỡ hôn nhân vào năm 2025 càng khiến tinh thần anh suy sụp. Người vợ gắn bó bao năm cũng rời đi trong lúc anh rơi vào giai đoạn tăm tối nhất. Hai con theo mẹ, để lại trong anh nỗi đau và mặc cảm của người cha dang dở.

Ngày 21/2/2026, anh đột quỵ lần hai. Chưa kịp hồi phục, cuối tháng 3, cơn tai biến thứ ba quật ngã hoàn toàn người đàn ông 40 tuổi.

Trong căn nhà cấp 4, nước mắt người cha già đã rơi cạn, nhưng hy vọng níu giữ sự sống cho con trai thì chưa một ngày tắt. Ảnh: T.H

Những ngày điều trị tại bệnh viện là những ngày giành giật sự sống, gia đình đã làm mọi cách. Nhưng khi bác sĩ cho biết cơ hội quá mong manh, ông Lợi đành đưa con về nhà trong nỗi đau xé lòng.

“Còn nước còn tát. Bác sĩ bảo khó, nhưng tôi không thể bỏ con được”, ông nói, đôi mắt đỏ hoe.

Cha già bán dần gia sản, bất lực trước chi phí 5 triệu đồng mỗi ngày

Nỗi đau không chỉ dừng lại ở bệnh tình của Sơn, bởi gia cảnh gia đình ông Lợi vốn đã kiệt quệ từ nhiều năm trước.

Bà Phạm Thị Nợi phát hiện ung thư vú từ năm 2011. 15 năm chống chọi bệnh tật khiến sức khỏe bà suy kiệt, không còn khả năng lao động. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai ông Lợi, quanh năm gắn với vài sào ruộng, đồi keo và con trâu là “đầu cơ nghiệp”.

Từ khi anh Sơn nhập viện, gia sản của gia đình: trâu bò, lợn gà, keo... cứ lần lượt ra đi. Hiện cả nhà chỉ còn 4 sào lúa, gần 2ha keo chưa đến kỳ thu hoạch và duy nhất một con trâu. Thu nhập vốn đã chật vật, nay con trai nằm liệt giường khiến cuộc sống rơi vào bế tắc.

Lúc này, con trâu là tài sản đáng giá nhất với gia đình ông Trần Văn Lợi. Ảnh: T.H

Hiện mỗi ngày, chi phí duy trì sự sống cho anh Sơn gần 5 triệu đồng, gồm tiền thuốc, thuê máy thở, máy oxy, bơm tiêm điện, thiết bị theo dõi cùng bác sĩ hỗ trợ tại nhà - con số quá sức với một gia đình nông dân nghèo.

Có những đêm, bà Nợi ngồi bên con khóc đến cạn nước mắt. Người mẹ bệnh tật ấy vừa đau thể xác, vừa quặn lòng khi chứng kiến đứa con trai mình sinh ra nằm bất động.

“Tôi chỉ ước mình khỏe mạnh để đỡ đần cho chồng, để chăm con. Nhưng giờ bản thân cũng bệnh, chỉ biết nhìn chồng gồng gánh mà xót”, bà nấc nghẹn.

Suốt nhiều tháng qua, ông Lợi đã vay mượn khắp anh em, làng xóm. Bao nhiêu tiền tích cóp, bao nhiêu hy vọng tuổi già gần như dồn hết vào hành trình chữa bệnh cho con.

Những giấy tờ ra viện, hóa đơn thuốc men.... của anh Sơn mỗi ngày khiến ông Lợi bất lực. Ảnh: T.H

Trong căn nhà nhỏ, giấy ra viện, hóa đơn thuốc men, hồ sơ bệnh án chất thành chồng. Mỗi tờ giấy là thêm một lần người cha già đối diện với nỗi lo tiền bạc.

Ông Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy thôn 5, xã Kim Bảng, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình ông Lợi rất khó khăn. Gia đình làm nông nghiệp, vợ ông bị ung thư vú đã 15 năm, nay lại chăm con trai bệnh nặng khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng để anh Sơn có thêm cơ hội chữa trị”.

Ở tuổi gần đất xa trời, ông Lợi đáng ra đã được nghỉ ngơi sau những năm tháng nhọc nhằn. Thế nhưng giờ đây, đôi vai gầy của người cha già vẫn phải gánh cả gia đình và níu giữ sự sống cho con trai.

Người cha ấy chỉ có một mong mỏi giản dị: “Còn tôi ngày nào, tôi còn lo cho con ngày đó”.

Sự sống của anh Trần Văn Sơn đang rất mong manh, trong khi gia đình đã kiệt quệ cả về sức lực lẫn tài chính. Rất mong những tấm lòng hảo tâm và bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ để gia đình ông Lợi có thêm điều kiện níu giữ hy vọng sống cho người con bất hạnh.

Bạn đọc giúp anh Trần Văn Sơn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.115 (anh Trần Văn Sơn) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Phạm Thị Nợi (mẹ của anh Sơn) theo địa chỉ: Thôn 5, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0365.717.961

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.