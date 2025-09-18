Chiều thứ Bảy buồn

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa trưa khiến bà Dương Thị Nguyên (SN 1960, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nay là phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) khấp khởi mừng thầm.

Bởi những ngày qua, bà đang đợi kết quả đối chiếu ADN giữa gia đình với một người đàn ông sinh sống ở Trung Quốc.

Đây là một trong những cách bà và gia đình thực hiện để tìm kiếm người con trai - Trương Văn Cường (SN 1986) - thất lạc từ năm 1992.

Anh Cường, con trai cả của bà Nguyên, mất tích vào một chiều thứ Bảy năm 1992, khi mới 6 tuổi.

Vì là ngày cuối tuần nên hôm đó Cường nghỉ học ở nhà. Sau khi ăn cơm trưa cùng gia đình, Cường xin phép mẹ đi chơi với bạn. Trong khi đó, bà Nguyên đi lễ ở nhà thờ gần nhà, chồng đi làm đồng.

Bà Nguyên mong mỏi tìm lại người con trai mất tích suốt 33 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Buổi chiều đi lễ về, bà Nguyên chuẩn bị cơm nước rồi gọi con trai về ăn cơm nhưng tìm mãi mà không thấy con đâu.

Lo lắng, bà cùng chồng, người thân tỏa ra tìm khắp làng trên xóm dưới. Khi đến làng của bố mẹ đẻ, bà Nguyên được người dân cho biết thấy anh Cường đi theo bạn tên Tuấn ra Quốc lộ 1A, đoạn gần đường Cầu Gừng, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ.

Bà Nguyên kể: “Chúng tôi đến đó tìm nhưng không gặp con. Trở về, vợ chồng tôi đến hỏi cậu bé tên Tuấn nhưng cháu nói cả hai đi chơi chung rồi con tôi lạc đi đâu không rõ.

Biết con đi lạc, gia đình tôi vừa chia nhau tìm kiếm vừa trình báo cơ quan chức năng. Dù vậy, đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào về con”.

Chuyện xảy ra đã lâu, bà Nguyên không còn nhớ rõ hôm đi lạc, con trai của mình mặc quần áo như thế nào. Thời điểm ấy, gia đình bà khó khăn, không có điều kiện chụp ảnh nên bà cũng không có ảnh của anh Cường.

Bà chỉ nhớ lúc nhỏ, môi anh Cường hơi trề. Trước khi thất lạc, anh Cường hay chơi cùng bạn tên Đông, Phương, Biên, Long là con của ông Tráng, bà Thìn hàng xóm.

Bà cũng cho biết nhà mình ở gần Vương cung thánh đường Sở Kiện hay còn gọi là nhà thờ Kẻ Sở. Lúc còn nhỏ, ngày nào anh Cường cũng đến nhà thờ này chơi.

Mong được gặp con

Ngày con thất lạc, bà Nguyên đau xót như đứt từng đoạn ruột. Không giây phút nào bà không thôi nhớ, thương con.

Thêm việc người dân nghi ngờ rồi quả quyết anh Cường bị bắt cóc, bán ra nước ngoài càng khiến bà sợ hãi, đau buồn. Nhiều năm sau đó, bà ngày nước mắt chan cơm, đêm khóc đẫm gối.

Thương con, bà làm mọi cách tìm tung tích anh Cường. Ngoài việc vận động người thân, bạn bè tìm kiếm, bà nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ, gửi tin lên báo, đài…

Gần đây, gia đình liên hệ các chương trình tìm người thất lạc như: Như chưa hề có cuộc chia ly, Tuấn Vỹ kết nối yêu thương… với hy vọng có thể tìm được anh Cường.

Khi chưa có kết quả khả quan, bà tiếp tục chia sẻ sự việc lên hội, nhóm tìm người trên mạng xã hội.

Bà Nguyên cho biết, nhà mình gần Vương cung thánh đường Sở Kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà tâm sự: “Ngày còn ở gia đình, tuy nghèo khó, nhưng vợ chồng tôi yêu thương chăm lo đầy đủ cho các con. Vợ chồng tôi vẫn cho con đi học đầy đủ.

Lúc nhỏ, Cường thông minh, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và rất ngoan chứ không bệnh tật gì. Chúng tôi cũng chưa bao giờ la mắng, trách phạt để đến nỗi cháu sợ, chán ghét gia đình mà bỏ nhà đi.

Vì vậy, khi con thất lạc, vợ chồng tôi đau lòng lắm. Suốt 33 năm qua, tôi chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi buồn cũng như thôi hy vọng tìm lại con.

Sau khi đăng thông tin tìm con lên mạng xã hội, chúng tôi được người có tên là Lục đang sinh sống ở Trung Quốc liên hệ. Lục cho biết mình là người Việt Nam và cũng thất lạc gia đình, bị bắt cóc vào năm 1992".

Hiện, gia đình bà Nguyên và Lục đang tiến hành các thủ tục xét nghiệm ADN với hy vọng đôi bên có mối quan hệ ruột thịt. Bà chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại con dù là nhỏ nhất.

"Tôi còn sống ngày nào thì sẽ vẫn tiếp tục tìm con ngày đó. Nếu tôi mất, ba người con trai của tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin anh trai như chúng vẫn đang làm.

Bây giờ, ước mong lớn nhất của tôi là có thông tin về Cường, được gặp lại con dù chỉ một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay”, bà xúc động.