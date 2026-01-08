Ngày 8/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Quỳ Châu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 1/1, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ ở bản Kẻ Nính về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ lấy trộm gần 10 chỉ vàng, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Số vàng trên là tài sản của gia đình tích góp nhiều năm và một phần vàng là của con gái gia chủ gửi về nhờ mẹ cất giữ.

Vi Văn Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Khu vực xảy ra vụ mất trộm người dân đều đi làm rừng nhiều ngày không ở nhà. Đây cũng là lần đầu tiên ở bản Kẻ Nính xảy ra vụ mất trộm tài sản lớn như vậy, nên người dân hoang mang, lo lắng.

Nhận được tin báo, sau khi vào cuộc điều tra truy xét, Công an xã Quỳ Châu đã làm rõ, bắt giữ Vi Văn Hạnh về hành vi trộm cắp tài sản khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Quế Phong. Vi Văn Hạnh là con trai của chủ nhà bị mất trộm vàng.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai, để có tiền đánh bạc, tiêu xài cá nhân, Hạnh báo với gia đình rằng đang đi làm ở Quế Phong rồi bắt xe về Quỳ Châu, đột nhập vào phòng ngủ gia đình mình lấy trộm gần 10 chỉ vàng bán được 150 triệu đồng. Sau đó, Hạnh dùng số tiền trên đánh bạc trên mạng và thua hết.

Quá trình thực hiện hành vi, Hạnh còn dựng hiện trường giả nhằm đối phó với cơ quan công an.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.