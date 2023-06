Theo Daily Mail, Nicola Peltz và chồng dành ngày nghỉ cuối tuần để dạo phố, ăn uống. Người đẹp Nicola Peltz thu hút mọi sự chú ý khi mặc bộ đồ mỏng xuyên thấu với phom dáng ôm.

Nicola Peltz gây bàn tán với trang phục hở hang.

Trang phục của bà xã Brooklyn được nhận xét quá gợi cảm khi để lộ nội y và da thịt bên trong. Người đẹp phối phụ kiện túi xách, đôi boot cao và bông tai kim cương. Trong khi đó, Brooklyn trông chững chạc, lịch lãm với áo khoác xanh, bên trong là áo thun trắng mặc cùng quần đen.

Trước đó, vợ chồng Brooklyn có chuyến đi chơi với gia đình David Beckham. Họ cùng nhau tới xem danh ca Elton John biểu diễn ở London cuối tháng 5. Nicola Peltz cũng đăng tải loạt ảnh thân thiết bên các thành viên, đặc biệt là mẹ chồng Vic.

Nicola Peltz thân thiết bên mẹ chồng, xóa bỏ tin đồn mâu thuẫn.

Đây là bức ảnh đầu tiên chụp riêng Vic và Nicola kể từ khi tin đồn mẹ chồng nàng dâu bất hòa rộ lên hè năm ngoái.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn tháng 4/2022 sau gần 3 năm hẹn hò. Hôn lễ diễn ra trong ba ngày tại biệt thự bên bờ biển nhà bố mẹ cô dâu ở Florida.

Hơn 1 năm sau ngày cưới, cặp đôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Họ thường xuyên du lịch, ăn uống, mua sắm, thưởng thức các buổi hòa nhạc… Nicola Peltz bày tỏ yêu thích vai trò làm vợ của Brooklyn. Trong khi đó, con trai cả nhà Beckham hứa “sẽ làm tất cả những gì vợ từng mơ ước” để cô được hạnh phúc.

Cặp đôi mong sớm có con.

"Chúng tôi luôn có nhau, dù ở hoàn cảnh nào. Cả hai là những người bạn tốt của nhau. Chúng tôi không nghĩ mối quan hệ của mình đang được chú ý ra sao, mà chỉ nghĩ về người kia", cặp đôi chia sẻ.

Nicola Peltz sinh năm 1995, đóng phim từ năm 11 tuổi. Cô có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Năm ngoái, cô được tạp chí Us chọn vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, là con trai cả cựu ngôi sao bóng đá Anh lừng danh David Beckham và Victoria Beckham - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám một thời Spice Girls.

Thúy Ngọc