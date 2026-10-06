Thay vì sử dụng hết 350m2 đất để xây nhà cao, bề thế như nhiều công trình khác, anh Quang chỉ dành gần 1/3 diện tích làm không gian sinh hoạt cho mẹ an dưỡng tuổi già, còn lại bố trí cảnh quan sân vườn, tạo môi trường sống xanh mát.

Món quà tặng mẹ từ xa

Anh Phạm Văn Quang là người con của vùng đất Kênh Triều, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng (địa phận tỉnh Hải Dương cũ). Hiện anh sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Thương mẹ sống ở quê, anh ấp ủ dự định xây một ngôi nhà khang trang với khu vườn rộng và xanh mát để mẹ vừa có chốn ở thư thái, thoải mái, vừa vui thú điền viên, an dưỡng tuổi già.

Anh cũng hi vọng đây sẽ là không gian sum họp đầm ấm để đông đảo các thành viên trong gia đình có thể trở về quây quần, hàn huyên mỗi dịp nghỉ lễ, Tết.

“Với tôi, ngôi nhà là món quà dành cho mẹ, đồng thời cũng trở thành chốn gắn kết các thế hệ trong gia đình, để thế hệ con cháu luôn nhớ về nguồn cội”, anh Quang chia sẻ.

Toàn cảnh ngôi nhà cấp 4 đẹp lạ mà vợ chồng anh Quang xây tặng mẹ ở Hải Phòng. Nguồn: KATO Architects

Người đàn ông này tiết lộ, mảnh đất xây nhà nằm tại địa phương nơi mẹ anh sinh sống, rộng 350m2.

Tuy nhiên, thay vì chọn xây nhà cao tầng, bề thế như nhiều công trình truyền thống khác, anh ưu tiên làm nhà cấp 4, thiết kế phù hợp để mẹ thuận tiện di chuyển, sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh đó, anh cũng không sử dụng hết đất để xây nhà to mà chỉ dành 150m2 làm không gian sinh hoạt chính. Phần diện tích 200m2 còn lại, anh bố trí làm cảnh quan sân vườn.

Ngôi nhà tuy không cao, bề thế nhưng đủ nổi bật cạnh các công trình xung quanh ở địa phương

Ngôi nhà có mặt tiền hướng ra đường lớn

Anh Quang cho hay, công trình được thiết kế theo phong cách Đông Dương kết hợp với tinh thần nhà vườn Việt Nam, vừa mang nét hoài niệm, ấm cúng, vừa thuận tiện cho đời sống sinh hoạt hiện tại.

Trong đó, tiêu chí quan trọng nhất là không gian phải đảm bảo thoáng sáng, gần gũi với thiên nhiên và tạo cảm giác thoải mái cho mẹ cũng như cả gia đình mỗi khi trở về.

“Ngay từ đầu, vợ chồng tôi đã rất thích phong cách Đông Dương, đặc biệt là những nét gần gũi với văn hóa Việt nên khâu thống nhất ý tưởng thiết kế không gặp nhiều khó khăn.

Điều khiến chúng tôi băn khoăn hơn lại đến khi bắt đầu thi công. Ở làng, phần lớn nhà được xây theo kiểu mái Thái, mái Nhật hoặc nhà cao tầng. Vì vậy, khi thấy công trình 'không giống ai' của chúng tôi, nhiều người tò mò, thắc mắc không biết ngôi nhà sẽ có hình dáng như thế nào.

Những ý kiến ấy cũng khiến mẹ tôi lo lắng. Ban đầu, mẹ chưa thật sự vui vì sợ hai vợ chồng chọn một phong cách quá khác với những ngôi nhà quen thuộc xung quanh. Nhưng khi ngôi nhà dần thành hình, mẹ cũng yên tâm hơn”, anh chia sẻ.

Khu vực sân trước tràn ngập sắc xanh của cây cối

Dọc hàng lang bên hông nhà được trồng nhiều loại cây, hoa quen thuộc ở vùng nông thôn như cau, chuối...

Anh Quang cũng tiết lộ đã thuê một đơn vị kiến trúc ở Đà Nẵng để thiết kế nhà từ xa vì thấy phong cách của họ phù hợp với các tiêu chí bản thân mong muốn. Song, anh chọn một nhà thầu bản địa để thi công.

Theo anh, việc lựa chọn đơn vị thiết kế và thi công khác nhau vừa mang lại ý tưởng mới mẻ, vừa đảm bảo quá trình xây dựng ở quê được thuận tiện nhờ đội ngũ thợ có kinh nghiệm, am hiểu cảnh quan và văn hóa địa phương.

Ngôi nhà được xây mới hoàn toàn, từ giai đoạn khởi công đến khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng mất khoảng 5 tháng

Ngôi nhà cấp 4 đẹp lạ giữa vùng quê

Ngôi nhà có thiết kế gồm phòng khách, bếp, hai phòng ngủ nhỏ, một phòng ngủ master và hai phòng vệ sinh.

Điểm nhấn của ngôi nhà là sự kết hợp giữa mái ngói đỏ, nội thất gỗ, các chi tiết mây đan và sàn lát hoa văn. Những chất liệu và hình ảnh này mang lại cảm giác thân thuộc, gần gũi với nếp nhà Việt.

Không gian phòng khách ấm cúng, thiết kế liên thông với bếp

Khu vực bếp rộng, thoáng đãng, bài trí đầy đủ tiện nghi

Các khung cửa có đường viền uốn lượn tạo sự mềm mại và được lặp lại giữa các không gian, giúp tổng thể có sự liền mạch.

Tông trắng kem kết hợp với màu gỗ và những mảng xanh trầm giúp ngôi nhà trông ấm áp nhưng vẫn toát lên vẻ thoáng sáng, nhẹ nhàng.

“Chúng tôi cũng dành nhiều sự quan tâm cho những ô cửa mở ra sân vườn. Vì tôi muốn, khi ở trong nhà, mẹ vẫn có thể nhìn thấy cây xanh, cảm nhận được ánh sáng và sự thay đổi của khu vườn mỗi ngày”, anh bày tỏ.

Anh Quang chụp hình cùng căn nhà mới xây nhân chuyến về thăm quê, thăm mẹ

Về tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện căn nhà, anh Quang tiết lộ con số ở mức phù hợp và xứng đáng với thành quả nhận được.

Anh cho rằng, giá trị lớn nhất mà ngôi nhà mang lại chính là sự bình yên của mẹ và thời gian cả gia đình được ở bên nhau.

“Nhìn thấy mẹ vui, có một nơi ở thoải mái, có khu vườn xanh mát và một không gian để cả nhà quây quần, vợ chồng tôi cảm thấy những gì mình đầu tư và dành tâm huyết đều rất đáng.

Tôi mong nơi đây sẽ lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình: mẹ chăm cây trong vườn, con cháu về chơi và mọi người cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Đó cũng là điều tôi mong muốn nhất khi quyết định xây ngôi nhà này”, anh tâm sự.

Ảnh: Quang Plus Agency/KATO Architects