Thời gian qua, nhiều người dân tỏ ra lạ lẫm khi bắt gặp một con trâu cái sở hữu cặp sừng mọc ngược hiếm thấy của hộ ông Võ Trương (67 tuổi), trú thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng.

Khác với sừng trâu thông thường mọc chếch sang hai bên phía trên đầu, cặp sừng của con trâu này cong dần từ hai bên thái dương, vòng xuống phía dưới và khép lại thành một vòng tròn cân đối. Nhìn ngang, cặp sừng giống như một chiếc vòng lớn ôm trọn phần đầu và cổ, tạo nên dáng vẻ rất độc lạ.

Cặp sừng cong ngược, khép tròn quanh đầu con trâu như một chiếc “vòng cổ” rất lạ

Theo ông Trương, gia đình đã nuôi con trâu này gần 20 năm, chủ yếu để cày ruộng và sinh sản. Ngay từ khi bắt đầu mọc sừng, con trâu đã có dấu hiệu khác thường. Theo thời gian, cặp sừng tự uốn cong hoàn toàn theo vòng tròn một cách tự nhiên, không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

“Trâu rất hiền, cày khỏe, lại đẻ tốt. Từ trước đến nay nó đã sinh được 10 lứa nghé và đang mang thai. Nhờ vậy, gia đình cũng có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống”, ông Trương chia sẻ.

Ông Võ Trương – chủ nuôi – bên con trâu gắn bó gần 20 năm của gia đình

Điều đáng chú ý là dù trâu mẹ sở hữu cặp sừng mọc ngược hiếm gặp, nhưng các con nghé sinh ra đều có sừng phát triển bình thường, không mang hình dáng đặc biệt như trâu mẹ.

“Thông thường, sừng là ‘vũ khí’ để trâu tự vệ và thể hiện sự dũng mãnh. Nhưng con trâu này sừng mọc ngược nên có lẽ ‘biết thân biết phận’, rất hiền, không gây hấn với con khác. Nó chỉ cặm cụi ăn cỏ, chăm con và nghe lời chủ”, ông Trương cười nói.

Dù trâu mẹ có cặp sừng đặc biệt, các nghé (trâu con) sinh ra đều phát triển bình thường

Dù mang ngoại hình khác lạ, con trâu vẫn ăn uống tốt, đi lại linh hoạt và làm việc khỏe mạnh. Cặp sừng cong tròn không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay khả năng lao động của con vật.

Hiện trong chuồng gia đình có 4 con trâu, song chỉ riêng cá thể này sở hữu cặp sừng mọc ngược hiếm gặp. Sự khác lạ ấy khiến nhiều người dân hiếu kỳ tìm đến tận nhà để xem, chụp ảnh.

Cặp sừng của con trâu này cong dần từ hai bên thái dương, thay vì mọc chếch ra hai bên như những trâu thông thường

Dù có ngoại hình khác lạ, con trâu vẫn khỏe mạnh, hiền lành và gắn bó nhiều năm với việc đồng áng

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình độc đáo, con trâu còn mang lại giá trị kinh tế đáng kể. Theo ông Trương, mỗi con nghé sinh ra có thể bán với giá từ 15 - 20 triệu đồng. Nhờ đàn trâu, gia đình ông từng bước ổn định cuộc sống, xây được nhà và sắm sửa phương tiện đi lại.

“Ở nông thôn, con trâu đúng là ‘đầu cơ nghiệp’. Gia đình tôi cũng nhờ nó mà có được cuộc sống ổn định như hôm nay”, ông Trương nói.

Ông cho biết từng có thương lái hỏi mua với giá khá cao, song gia đình không có ý định bán. “Hằng ngày tôi vẫn dắt trâu đi ăn cỏ, chăm sóc bao năm nay. Nó gắn bó với gia đình lâu rồi, nên cứ nuôi vậy thôi”, ông Trương chia sẻ.

Ông Trương cho biết, hiện chưa có ý định bán con trâu đặc biệt này dù đã có nhiều người trả giá cao

Những ngày gần đây, hình ảnh con trâu có cặp sừng như đeo “vòng cổ” được người đi đường chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, theo ông Trương, sự nổi tiếng ấy chỉ là chuyện ngoài lề.

Với ông, con trâu có cặp sừng đặc biệt ấy không phải là điều để khoe lạ, mà là con vật gắn bó suốt nhiều năm với ruộng đồng, sinh kế và những đổi thay lặng lẽ của gia đình nơi vùng quê Đà Nẵng.