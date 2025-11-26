Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội) đang được khẩn trương thi công để hoàn thành vào cuối năm. Công trình nằm tại khu vực thoáng đãng, gần khu dân cư và công viên.

Nhìn từ trên cao, trung tâm có hình dáng độc lạ, giống một con rắn khổng lồ uốn lượn. Phía giáp kênh nước bố trí 10 toa tàu hỏa cùng mô hình biểu tượng cầu Long Biên.

Dự án triển khai trên khu đất rộng 7.456 m2, tổng mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 10 tỷ đồng, khởi công từ đầu tháng 7/2025. Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã rõ hình hài, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong quý IV/2025.

Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ bao gồm: Khu trưng bày lịch sử - văn hóa (giới thiệu về làng nghề, hành trình phát triển và các truyền thuyết dân gian); Khu nuôi bảo tồn rắn và bò sát quý (áp dụng công nghệ giám sát sinh học, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn); Khu biểu diễn tương tác - giáo dục (phục vụ khách du lịch, học sinh, sinh viên); Khu triển lãm, gian hàng OCOP và ẩm thực đặc sản từ rắn; Khu lưu trú sinh thái, không gian cây xanh và dịch vụ du lịch hỗ trợ.

Khối nhà chính gồm 6 phòng chức năng hình bát giác và 2 trung tâm chuyên biệt, phục vụ vận hành khi đưa vào sử dụng. Công trình không chỉ mang tính sáng tạo, độc đáo mà còn thể hiện nền tảng giá trị truyền thống của nghề nuôi rắn Lệ Mật.

Anh Minh Quân (công nhân) cho biết, công việc dự kiến hoàn tất vào tháng 12 tới. "Không chỉ nuôi và bảo tồn các loại rắn quý, nơi này còn được xây dựng thành điểm vui chơi có nhiều trải nghiệm thú vị, hứa hẹn thu hút khách tham quan. Chúng tôi đang dựng các mô hình người tuyết, bát mã, đoàn tàu... để bài trí cho khu vực ngoài trời", anh nói.

Đội ngũ công nhân cùng máy móc đang làm việc hối hả trong khuôn viên dự án.

Phối cảnh của dự án Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn và Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại Làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật, phường Việt Hưng.