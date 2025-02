Sáng 12/2, trao đổi với PV VietNamNet, anh Nguyễn Văn An (SN 1984, trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, bản thân rất vui mừng vì vừa tìm được chủ nhân của con trâu bị đánh rơi giữa đường.

Anh An kể, khoảng 4h sáng ngày 9/2, khi anh đang đi xe máy từ xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên) vào xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), bất ngờ một con trâu đực văng từ thùng xe tải xuống, suýt trúng người khiến anh bị giật mình, ngã xe xuống đường.

Sau khi dựng xe máy dậy, anh phát hiện con trâu bị thương đang nằm giữa đường. Anh An đã cố gắng gọi người trên ô tô tải quay lại nhưng xe chạy nhanh nên tài xế không để ý có con vật bị rơi.

Con trâu mà anh An nhặt được. Ảnh: CTV

Sau khoảng 20 phút loay hoay tìm cách xử lý, anh An phát hiện con trâu bị thương ở một số bộ phận nên đã đưa về nhà chăm sóc. Sau đó, anh trình báo chính quyền địa phương, đồng thời đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm chủ nhân.

"Con trâu văng xuống đường, suýt trúng người, khiến tôi giật mình ngã xuống đường. Rất may không bị thương. Tôi cũng làm nghề chở trâu bò thuê, nhân tiện xe máy có lắp thùng chở nên tôi đã đưa về nhà chăm sóc và tìm cách trả lại cho họ vì con trâu có giá trị rất lớn", anh An nói.

Tiếp nhận sự việc, UBND xã Cẩm Trung đã thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Con trâu được trao trả cho chủ nhân đánh rơi. Ảnh: CACC

Qua xác minh, con trâu này là của anh Trần Đăng Trường (SN 1981, trú tại xã Hiền Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Trong quá trình vận chuyển bằng xe tải từ tỉnh Long An về Nghệ An, khi đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh thì con trâu bị rơi.

Đến ngày 10/2, anh Nguyễn Văn An đã trao trả con trâu cho anh Trần Đăng Trường.

Ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung xác nhận sự việc, anh An làm nghề chở trâu bò. Khi đang đi giữa đường thì con trâu trên xe tải bị văng xuống đường, suýt trúng người, khiến anh An giật mình ngã xe.

Theo ông Nhơn, chủ nhân đánh rơi con trâu cho biết, do xe tải dài, chở nhiều con trâu nên khi trâu văng ra, họ chỉ cảm nhận được là thùng xe rung lắc nhưng không phát hiện được con vật bị rơi.

"Buổi sáng anh An đăng tải tìm chủ nhân con trâu lên mạng xã hội, thì đến chiều tối, chủ nhân đánh rơi con trâu đã liên hệ và sau đó đến xã Cẩm Trung để nhận lại con trâu", ông Nhơn nói.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung cho biết, con trâu có giá trị khoảng 40-50 triệu đồng. "Chính quyền ghi nhận, trân trọng, biểu dương hành động đẹp của anh An", lãnh đạo xã Cẩm Trung nói.