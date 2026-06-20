Sau khi làm bùng nổ truyền thông quốc tế và vượt mốc 10,88 tỷ yên kỷ lục tại Nhật Bản, phần phim điện ảnh thứ 29 của loạt anime trinh thám huyền thoại Phim điện ảnh Thám tử lừng danh: Thiên thần sa ngã trên xa lộ ấn định ngày khởi chiếu tại Việt Nam. Phần phim này oay quanh nhân vật Hagiwara Chihaya của Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa với biệt danh “Nữ thần gió”.

Cảnh trong "Conan Movie 29".

Conan Movie 29 lấy chủ đề chính là đua xe và tốc độ, kết hợp phá giải một chuỗi vụ án tai nạn xe liên hoàn. Khác biệt hoàn toàn với tiền lệ khi Movie Conan thường tập trung vào những gương mặt quen thuộc như Kaito Kid, Hattori Heiji bên cạnh thám tử nhí Conan, phần phim thứ 29 đánh dấu bước đi táo bạo khi đưa Hagiwara Chihaya - nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp, cá tính của lực lượng Kanagawa - lên vị trí trung tâm.

Hagiwara Chihaya nổi tiếng với tuyệt kỹ lái xe mô tô đỉnh cao, là Tiểu đội trưởng Đội Cơ động Giao thông số 3, Phòng Giao thông Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa. Cô cũng là chị gái của một trong các thành viên thuộc nhóm F5 Học Viện Cảnh Sát – Hagiwara Kenji. Trailer cũng hé lộ sự trở lại của Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei, mang đến bí ẩn về ký ức quá khứ của Chihaya.

"Phim điện ảnh Thám tử lừng danh: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" lập kỷ lục doanh thu tại Nhật Bản.

Đoạn trailer chính thức với thời lượng hơn 90 giây đã hé lộ phân cảnh đua xe dồn dập và âm thanh gầm rú của động cơ. Lấy bối cảnh tại Lễ hội mô tô Kanagawa, bộ phim mở ra một cuộc truy đuổi giữa lực lượng cảnh sát và kẻ phản diện bí ẩn mang danh "Lucifer", kẻ đang sở hữu chiếc siêu xe công nghệ cao gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp các cung đường cao tốc.

Ẩn sau tiếng gầm rú của động cơ là một chuỗi các mật mã đan cài tinh vi và những hiện trường vụ án tưởng chừng như không lối thoát. Conan cùng Masumi Sera và "Nữ thần gió" Chihaya sẽ phải lật giở từng manh mối siêu nhỏ, ráp nối những mảnh ghép ký ức từ quá khứ để tìm ra kẻ thủ ác.

Phần phim sẽ thoả mãn những fan mê tốc độ

Sự kết hợp giữa nhịp phim dồn dập, căng thẳng trên xa lộ cùng những khoảng lặng cân não, lật ngược thế cờ bằng tư duy logic đỉnh cao hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh bùng nổ, làm thỏa lòng cả những tín đồ của dòng phim hành động lẫn các fan cứng dòng phim trinh thám suy luận.

Năm 2026 là một cột mốc quan trọng với người hâm mộ khi chuẩn bị bước đến 30 năm hành trình phát sóng của anime truyền hình Thám tử lừng danh Conan (1996 - 2026).

Sự đón nhận của khán giả tại Nhật Bản cũng là một minh chứng cụ thể. Chỉ sau 3 ngày công chiếu đầu tiên, Conan Movie 29 đã tạo nên một cơn địa chấn phòng vé khi thu về khoảng 3.5 tỷ yên, chính thức vượt qua tất cả các phần phim tiền nhiệm để trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử toàn bộ thương hiệu.