Theo ghi nhận, bên ngoài tiệm vàng, nhiều cán bộ mặc sắc phục Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ.

Cảnh sát xuất hiện tại tiệm vàng Kim Môn. Ảnh: HD

Tiệm vàng vẫn mở và có người qua lại. Xung quanh tiệm, nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa thông tin cụ thể về việc nhiều cảnh sát xuất hiện tại tiệm vàng này.

Được biết, tiệm vàng Kim Môn là doanh nghiệp kinh doanh vàng nổi tiếng tại Đắk Lắk.

VietNamNet tiếp tục cập nhật...