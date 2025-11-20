Nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) bất ngờ đóng cửa, treo biển “tạm nghỉ” sau khi lực lượng công an tiến hành phong toả tuyến phố.
Theo ghi nhận, bên ngoài tiệm vàng, nhiều cán bộ mặc sắc phục Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ.
Tiệm vàng vẫn mở và có người qua lại. Xung quanh tiệm, nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem.
Hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa thông tin cụ thể về việc nhiều cảnh sát xuất hiện tại tiệm vàng này.
Được biết, tiệm vàng Kim Môn là doanh nghiệp kinh doanh vàng nổi tiếng tại Đắk Lắk.
Sáng 31/10, lực lượng cảnh sát đã đồng loạt phong tỏa tuyến đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) và xuất hiện tại nhiều tiệm vàng nổi tiếng.
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...