Sáng 31/10, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá đã dựng rào chắn, phong tỏa đoạn đường Lê Hoàn giao với Tống Duy Tân và Hàng Than. Đây là khu vực trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều tiệm vàng lớn và các cửa hàng kinh doanh thời trang, điện máy.

Sự việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi. Hiện nội dung cụ thể của đợt khám xét vẫn chưa được cơ quan chức năng tỉnh này công bố.

Sáng nay, nhiều tiệm vàng lớn, có tiếng tại khu vực vẫn tạm thời đóng cửa, ngừng giao dịch. Một số cửa hàng dán thông báo “xin nghỉ bán hàng”.

Sáng 31/10, lực lượng cảnh sát phong tỏa tuyến đường Lê Hoàn và khám xét nhiều tiệm vàng. Ảnh: Lê Dương

Sáng nay (ngày 1/11), nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn bất ngờ đóng cửa. Ảnh: Lê Dương

Ảnh: Lê Dương

Nhiều tiệm vàng đồng loạt đóng cửa không giao dịch buôn bán. Ảnh: Lê Dương

Một tiệm vàng dán thông báo "xin nghỉ bán hàng". Ảnh: Lê Dương

Phố Lê Hoàn là nơi sầm uất nhất tỉnh Thanh Hóa về buôn bán vàng. Ảnh: Lê Dương