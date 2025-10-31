Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sáng nay, nhiều lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt trên tuyến đường Lê Hoàn, tiến hành phong tỏa khu vực và khám xét bên trong các tiệm vàng.

Các lực lượng cảnh sát phong tỏa tuyến đường Lê Hoàn. Ảnh: Lê Dương

Các tiệm vàng có tiếng ở Thanh Hóa nằm cạnh nhau trên đường Lê Hoàn. Ảnh: Lê Dương

Đến 9h30, lực lượng chức năng vẫn đang khám xét. Ảnh: Lê Dương

Được biết, các cơ sở bị khám xét đều là những tiệm vàng có tiếng tại Thanh Hóa, nằm liền kề nhau trên tuyến đường này.

Nguyên nhân của việc khám xét vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Đến khoảng 9h30, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc tại các tiệm vàng nói trên.