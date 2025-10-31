Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú xã Quài Tở), đối tượng được xác định có liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch.
Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sáng nay, nhiều lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt trên tuyến đường Lê Hoàn, tiến hành phong tỏa khu vực và khám xét bên trong các tiệm vàng.
Được biết, các cơ sở bị khám xét đều là những tiệm vàng có tiếng tại Thanh Hóa, nằm liền kề nhau trên tuyến đường này.
Nguyên nhân của việc khám xét vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Đến khoảng 9h30, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc tại các tiệm vàng nói trên.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra lệnh triệu tập và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) liên quan đến hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép.
Hình ảnh ghi lại quá trình Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (“bầu” Đoan) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á.