Ngày 15/7, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, mạng xã hội gần đây lan truyền bài viết về một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, cho rằng lực lượng CSGT truy đuổi một phương tiện bị tình nghi vi phạm giao thông với tốc độ cao, dẫn đến va chạm.

Bài đăng còn đưa thêm nội dung như "cơ quan chức năng đang xác minh, người dân nên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống và tránh lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng". Tuy nhiên sau đó lại lồng ghép nhiều chi tiết không có căn cứ, dễ khiến người đọc hiểu sai bản chất vụ việc.

Công an tỉnh Cà Mau khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ việc như nội dung được lan truyền.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, hình ảnh trong bài đăng được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), sau đó bị lồng ghép với câu chuyện bịa đặt liên quan đến hoạt động của lực lượng CSGT, khiến nhiều người lầm tưởng là sự việc có thật.

Việc đưa thông tin sai sự thật về nguyên nhân tai nạn, hoạt động của lực lượng chức năng và các tình tiết liên quan như trên có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội. Bởi hình ảnh được đăng tải không đồng nghĩa với việc nội dung đi kèm là sự thật.

Đây là thủ đoạn phổ biến của các đối tượng tạo tin giả, sử dụng hình ảnh do AI tạo ra rồi thêm thắt, xuyên tạc hoặc gán ghép với những câu chuyện không đúng sự thật nhằm thu hút lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Người dân được khuyến cáo khi tiếp cận các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự, tai nạn giao thông hoặc hoạt động của cơ quan chức năng cần kiểm tra nguồn tin, đối chiếu với thông tin từ cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan báo chí chính thống trước khi chia sẻ.

Đối với thông tin sai sự thật đang lan truyền nêu trên, người dân không nên bình luận, chia sẻ hoặc tương tác để tránh tiếp tay cho việc phát tán tin giả.