Ngày 7/1, trả lời PV VietNamNet về vụ án tại dự án Khu đô thị mới An Bình, Công an TP Cần Thơ cho biết, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa khởi tố bị can.

Hồi tháng 2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại dự án Khu đô thị mới An Bình.

Công an TP Cần Thơ khẳng định, hiện nay vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án liên quan sai phạm tại dự án Khu đô thị mới An Bình. Ảnh: Thiện Chí

Trước đó, năm 2024, Thanh tra TP Cần Thơ (cũ) có kết luận về "Việc chấp hành pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới An Bình". Dự án này có quy mô 17,8ha tại phường An Bình, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) làm chủ đầu tư, vốn thực hiện hơn 165 tỷ đồng.

Dự án được UBND TP Cần Thơ (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư, với mục tiêu “xây dựng khu đô thị phát triển đồng bộ, hiện đại, hoàn chỉnh phù hợp với yêu cầu kêu gọi đầu tư phát triển đô thị của thành phố”, đồng thời tạo quỹ nhà ở và xây dựng phát triển hạ tầng trên địa bàn quận Ninh Kiều (cũ).

Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, từ năm 2016 - 2020. Tổng diện tích đất quy hoạch dự án là 178.190 m2, trong đó 175.868 m2 thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân; diện tích còn lại là đất kênh, mương do Nhà nước quản lý.

Theo cơ quan thanh tra, dự án được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, tuy nhiên Công ty Hồng Phát chưa có quyền sử dụng đất ở đối với khu đất thực hiện dự án nên chưa đủ điều kiện chỉ định thầu.

Thanh tra cho rằng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong thu hồi đất, xác định giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, Sở Xây dựng tham mưu UBND TP ban hành quyết định 305 quy định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất trong dự án có 135 lô nền tiếp giáp mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực (đường số A5 và 23) chưa phù hợp quy định…

UBND quận Ninh Kiều (cũ) báo cáo diện tích đã giải phóng mặt bằng (trong đó có diện tích đất lúa hơn 10ha) làm cơ sở để Sở TN&MT khi đó tham mưu UBND TP giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án có diện tích đất lúa trên 10ha, nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý đất đai và ban hành quyết định giao đất khi dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là chưa đúng quy định.

Ngoài ra, việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư chưa theo quy định.

Cơ quan thuế khấu trừ và phân bổ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp khi giao đất cho nhà đầu tư chưa đảm bảo quy định dẫn đến giảm thu ngân sách hơn 25,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý và cơ quan thuế đã thực hiện truy thu số tiền chênh lệch nộp ngân sách nhà nước.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư quận Ninh Kiều chưa tham mưu xây dựng kế hoạch thu hồi đất theo quy định; tính sai phương án bồi thường, hỗ trợ về đất với số tiền hơn 93 triệu đồng; bồi thường cây lâu năm trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định; chưa hoàn thành việc bàn giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án…

Khi đó Thanh tra TP kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để điều tra làm rõ các sai phạm.