Ngày 9/6, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bổ sung bị can đối với Lê Nguyễn Bửu Luân, nguyên Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực miền Tây của Công ty cổ phần Đồng Tâm, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2025, cựu giám đốc này đã bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Lê Nguyễn Bửu Luân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ





Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-5/2025, do nợ nần từ các ứng dụng cho vay trực tuyến và mất khả năng chi trả, Luân đã lợi dụng vị trí quản lý kinh doanh để đưa ra thông tin sai sự thật về chương trình khuyến mãi tặng vàng dành cho khách hàng mua hàng có giá trị lớn.

Dù chương trình này đã kết thúc từ cuối tháng 2/2025, Luân vẫn thông báo với khách hàng rằng chương trình còn hiệu lực nhằm tạo lòng tin và thúc đẩy giao dịch.

Tin tưởng vào những thông tin do Luân cung cấp, 16 khách hàng đã chuyển tổng cộng hơn 466,8 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bị can để đặt mua hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Luân không báo cáo về công ty, không lập đơn hàng theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân.

Đối với hành vi tham ô tài sản, kết quả điều tra xác định, trong quá trình bán hàng, giao hàng và thu tiền từ khách hàng, Luân đã không nộp tiền về công ty theo quy định mà chiếm đoạt hơn 433 triệu đồng của Công ty cổ phần Đồng Tâm để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiện cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND có thẩm quyền, đề nghị truy tố Lê Nguyễn Bửu Luân về hai tội danh Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.