Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, chi nhánh của Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Cường.

Đơn vị này bị phạt hơn 2,09 tỷ đồng vì nhiều vi phạm về bảo vệ môi trường. Theo đó, bệnh viện bị xác định có 3 hành vi vi phạm xảy ra vào ngày 17/4.

Trong đó có hành vi xả nước thải từ khu giặt sấy và khu tập kết rác của bệnh viện ra cống thoát nước đô thị vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Hành vi kế tiếp là "xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện sau xử lý ra cống thoát nước đô thị thành phố vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên".

Bệnh viện còn bị xác định đã lắp đặt đường ống, thiết bị để xả nước thải không qua xử lý từ khu giặt sấy và khu tập kết rác ra môi trường, vi phạm các quy định trong giấy phép môi trường.

Cơ quan chức năng thu gom mẫu nước thải để kiểm tra. Ảnh: CACC

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm trong thời hạn 4,5 tháng.

Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường trong thời hạn 4,5 tháng; bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Theo cơ quan điều tra, bệnh viện đã chủ động khắc phục hậu quả bằng cách trám lấp các điểm xả thải, tháo dỡ đường ống vi phạm và thu gom toàn bộ nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung.

Vì vậy, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình, thiết bị phục vụ việc xả thải trái phép.

Bệnh viện S.I.S Cần Thơ bị phạt hơn 2 tỷ đồng do xả thải vượt chuẩn. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phát hiện nước thải phát sinh từ hoạt động của bệnh viện có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

Kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng ghi nhận nước thải từ khu vực tập kết rác sinh hoạt và khu giặt sấy đồ vải không được đưa về hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện.

Thay vào đó, nước thải được xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ.

Đoàn kiểm tra đã lấy 2 mẫu nước thải để phân tích, qua đó làm căn cứ xác định hành vi vi phạm và ban hành quyết định xử phạt.