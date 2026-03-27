Ngày 27/3, Công an tỉnh Cao Bằng phát đi thông tin, đơn vị đã bắt tạm giam Minh để điều tra về tội “phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Trước đó, ngày 20/3, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Phòng An ninh kinh tế chuyển đến, liên quan hoạt động tại Công ty TNHH Logistics Việt Trung, có địa chỉ tại xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công ty TNHH Logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật, không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, đối tượng đã lập, phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại và hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.