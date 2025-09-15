Cụ thể, từ tháng 2/2025, nhóm tội phạm đã lập công ty “ma” tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet – Mộc Bài. Nhóm này giả danh công an, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Ngày 28/3, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng trực tiếp tham gia lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Lê Nam

Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ cơ cấu tổ chức, thủ đoạn và phối hợp đưa các đối tượng có liên quan từ Campuchia về Việt Nam để làm việc.

Với sự chỉ đạo của Bộ Công an và sự phối hợp của nhiều lực lượng, Công an tỉnh Cao Bằng đã từng bước bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.