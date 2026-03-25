Ngày 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin ban đầu về việc phá chuyên án đặc biệt lớn xảy ra tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Theo đó, rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 28 địa điểm.

Các lực lượng đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc nhiều công ty; bắt giữ, triệu tập đối với 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán.

Lý Văn Hai (51 tuổi) trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa, một trong 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán bị bắt

Ngoài ra, 26 đối tượng liên quan tại các địa bàn phường Xuân Hòa, Phúc Yên và một số khu vực lân cận được triệu tập để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách kế toán, giấy tờ liên quan đến nhà đất, cùng 4 khẩu súng, đạn và nhiều tang vật khác.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc triệt phá chuyên án nhằm làm trong sạch địa bàn, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hình ảnh cảnh sát khám xét 28 địa điểm, bắt giữ 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán:

Nhà riêng của đối tượng Lý Văn Hai

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trương Quang Hải - Phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh

Lực lượng công an bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh

Nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn

Tang vật cảnh sát phát hiện tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Thức

Lực lượng chức năng khám xét Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP

Đại tá Bùi Quang Khoa - Phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tiến hành khám xét tại Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP

10 đối tượng cầm đầu, cộm cán gồm: 1. Lý Văn Hai (51 tuổi), trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa. 2. Nguyễn Văn Thức (53 tuổi), trú tại tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn. 3. Lý Công Sinh (66 tuổi), trú tại số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc, đồng thời điều hành Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái. 4. Nguyễn Thị Điệp (40 tuổi), trú tại KĐT TMS, tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn. 5. Nguyễn Thị Hiệp (41 tuổi), trú tại đường Lê Văn Lương, phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng. 6. Bùi Thị Sang (44 tuổi), trú tại tổ 12, phường Xuân Hòa. 7. Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi), trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa. 8. Đàm Duy Khanh (37 tuổi), trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP. 9. Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi), trú tại tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP. 10. Bùi Thị Thì (52 tuổi), trú tại thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy.

