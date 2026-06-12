Thanh Hóa:

Ngày 12/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991, trú TPHCM) và Trương Thoại Vinh (SN 1994, TP Cần Thơ) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Trương Thoại Vinh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thùy Trang do đang mang thai.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng nhu cầu sử dụng yến chưng sẵn ngày càng tăng, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu “Mina Nest” và “Old Nest” để thu lợi bất chính.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Vũ Thùy Trang đã sử dụng 10 trang fanpage Facebook khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trực tiếp quay video và livestream giới thiệu sản phẩm.

Nội dung quảng cáo giới thiệu đây là yến chưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến sào và không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đến 9.000 đồng mỗi hũ (loại 70ml và 150ml).

Sau đó, đối tượng tự thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.

Ngoài ra, Trang còn thuê Trương Thoại Vinh quản lý hoạt động kinh doanh, cùng tham gia thiết kế và in ấn nhãn hàng hóa, ghi thông tin về các doanh nghiệp sản xuất không có thật.

Các đối tượng thuê khoảng 4-5 lao động thực hiện việc dán nhãn, đóng gói, chốt đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trên toàn quốc.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: CACC

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng, thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, mở rộng.