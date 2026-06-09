Ngày 9/6, Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà H. (28 tuổi, quê Ninh Bình) và Trần Minh L. (32 tuổi, ngụ phường Long Bình) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Công an khởi tố 2 đối tượng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: H.N

Trước đó, ngày 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại tại hai kho hàng do H. và L. làm chủ, nằm trên địa bàn các phường Trấn Biên, Long Bình.

Lực lượng chức năng làm việc tại kho chứa hàng giả các thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: H.N

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 2 kho đang kinh doanh số lượng lớn hàng hóa giả các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermès, Chanel, Lacoste, Dolce & Gabbana, Balenciaga… gồm quần áo, giày dép, túi xách. Tổng cộng 1.430 sản phẩm bị tạm giữ, với tổng giá trị niêm yết gần 649 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Nhiều sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng bên trong kho hàng. Ảnh: H.N

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số hàng giả mạo trên từ các hội nhóm trên mạng xã hội, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng biết các sản phẩm này là hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng nhưng vì giá rẻ, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên vẫn kinh doanh.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, tuyệt đối không tiếp tay cho việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái.