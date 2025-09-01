Rạng sáng 1/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra quán bar Air Force One (đường Lý Thánh Tông, phường An Hải). Tại phòng VIP 2, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Đồng Minh Thông (SN 2000, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), Trương Thanh Bảo (SN 2001, trú Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Văn Hùng (SN 1996, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Bình (SN 2001, trú TPHCM).

Tang vật thu giữ tại chỗ là 1 đĩa sứ có dính chất bột trắng, 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 viên nén, 1 vỏ ni lông màu cam, 1 chai nhựa chứa dung dịch màu đỏ, USB chứa nhạc...

Tang vật được phát hiện thời điểm kiểm tra. Ảnh: CACC

Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã liên lạc, bàn bạc từ trước để đặt phòng, chuẩn bị dụng cụ và đưa ma túy vào quán sử dụng.

Đáng chú ý, Phạm Văn An (SN 2002) – nhân viên quán và Phạm Thị Minh Thúy (SN 1992, cùng trú tỉnh Quảng Trị) – chủ quán, biết rõ sự việc nhưng vẫn đồng ý cho khách sử dụng ma túy. Cả hai đã thừa nhận hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đồng Minh Thông, Trương Thanh Bảo, Văn Hùng và Nguyễn Xuân Bình về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đồng thời bắt người phạm tội quả tang đối với đối với Phạm Văn An và Phạm Thị Minh Thúy về hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.