Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông tin về kết quả điều tra sơ bộ vụ sản xuất hàng trăm tấn lúa giống giả xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, sau thời gian theo dõi, khoảng 16h15 ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân kiểm tra các địa điểm sản xuất lúa giống có dấu hiệu sai phạm.

Tại kho sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Á Châu (thôn Quyết Thắng, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk) do ông Nguyễn Huy Vũ (SN 1978, trú tại phường Buôn Ma Thuột) làm Giám đốc, lực lượng chức năng phát hiện 4 nhân viên đang đóng gói lúa giống vào bao bì nhãn hiệu ST24.

Trong kho có nhiều loại máy móc phục vụ việc đóng gói sản phẩm. Đặc biệt, nơi đây còn xuất hiện "bộ sưu tập" nhiều con dấu có chữ ST24, ST25, ĐT8, OM5451, ML202...

Nhiều con dấu được phát hiện tại kho sản xuất lúa giống giả. Ảnh cắt từ clip

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác kiểm tra kho của Công ty TNHH Lúa gạo An Giang (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) do bà Trần Thị Lan làm Giám đốc.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Lan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc của 113 bao lúa giống thành phẩm. Đồng thời, bà Lan cho biết ông Nguyễn Huy Vũ là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Lúa gạo An Giang.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tài liệu, công cụ, phương tiện có liên quan.

Các bao lúa được chất cao như núi. Ảnh: SĐ

Sau khi bị bắt giữ, ông Nguyễn Huy Vũ khai nhận đã thu mua lúa thương phẩm trôi nổi của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk rồi chỉ đạo nhân viên sàng lọc, đóng vào bao bì in sẵn các thương hiệu nổi tiếng.

Đáng chú ý, công ty của ông Vũ ghi lùi thời gian sản xuất so với thực tế khoảng 15 đến 20 ngày để các đại lý tin tưởng hạt thóc sau khi thu hoạch đã có thời gian nghỉ, đảm bảo nảy mầm và sinh trưởng tốt hơn.

Sau khi ''khoác áo'' nhãn hiệu nổi tiếng, số lúa giá rẻ nghiễm nhiên được bán với giá từ 15.000 - 23.000 đồng/kg.

Ông Vũ khai bản thân còn là Giám đốc Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Phương Nam, có kho sản xuất lúa giống tại xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, ông Vũ cũng trực tiếp quản lý sản xuất lúa giống giả tương tự quy trình tại kho ở xã Ea Knuếc.

Ông này thừa nhận cả 3 công ty nói trên đều không có giấy phép, hồ sơ về việc sản xuất lúa giống ST24, ST25, ĐT8, OM18… và không có vùng trồng nguyên liệu lúa giống.

Lúa giá rẻ được ''phù phép'' thành lúa giống mang thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: SĐ

Theo cơ quan điều tra, trong hai năm 2024 và 2025, Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Á Châu và Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Phương Nam đã bán lúa giống cho khoảng 40 đại lý ở tỉnh Lâm Đồng, 104 đại lý ở tỉnh Đồng Tháp, 23 đại lý ở tỉnh Đắk Lắk, 38 đại lý tại các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Cà Mau, Long An và Khánh Hòa... để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Kết quả giám định của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia cho thấy, các mẫu lúa giống bị thu giữ đều không phù hợp chỉ tiêu về “Tỷ lệ hạt nảy mầm, Hạt khác giống có thể phân biệt được, Độ ẩm” so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa (QCVN 01-54: 2011/BNNPTNT).

Ông Nguyễn Huy Vũ đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: SĐ

Việc tung ra thị trường hàng trăm tấn lúa giống không đạt chuẩn là hành vi lừa dối khách hàng nhằm trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.

Như tin VietNamNet đã đưa, ông Nguyễn Huy Vũ bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng".

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, trong năm 2025, công ty của ông Vũ sản xuất và bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả.