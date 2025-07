Ngày 14/7, Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Sỹ Tuấn Anh (SN 1989; quê quán tại phường Hòa Hiếu, thuộc khu vực trước đây là thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Đối tượng bị công an truy nã. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, do mâu thuẫn tình cảm, vào ngày 14/3/2024, Tuấn Anh đã dùng dao tấn công anh N. (SN 1989; tại xã Thanh Liệt, thuộc khu vực trước đây là huyện Thanh Trì, Hà Nội), khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Tuấn Anh. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 1/4/2025, Công an TP Hà Nội chính thức phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Tuấn Anh.

Công an TP Hà Nội kêu gọi người dân nếu phát hiện đối tượng ở bất cứ đâu, báo tin cho văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua fanpage Facebook Công an TP Hà Nội.