Ngày 12/2, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị về sản xuất, triển khai hệ thống camera phục vụ xây dựng đô thị Hà Nội thông minh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.N.

Hội nghị thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo Thành phố và Công an Thủ đô trong việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, điều hành đô thị.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP về việc nghiên cứu, ứng dụng camera AI trong quản lý giao thông, giải quyết các điểm nghẽn và đánh giá toàn diện năng lực của các đơn vị sản xuất.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, yêu cầu đặt ra là hệ thống phải hiện đại, tiên tiến, kết nối đồng bộ, bảo đảm khả năng nâng cấp lâu dài với quy mô lớn, phục vụ hiệu quả cho mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội thông minh.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã trình diễn các giải pháp công nghệ, sản phẩm nhằm đáp ứng các yêu cầu đề ra, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh, thuận tiện trong quản trị, nâng cấp, bảo hành và đặc biệt chú trọng các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Công an TP khẳng định quyết tâm trong việc chủ động làm chủ công nghệ, đẩy nhanh lộ trình xây dựng hệ thống camera AI hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, thông minh, phát triển bền vững.